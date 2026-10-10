陳懿德峇里曬比堅尼騷好身材　與羅天宇出席譚嘉儀婚禮被爆好事近

羅天宇與陳懿德自公開戀情後，頻頻於公開場合展現甜蜜互動。日前陳懿德前往印尼峇里島出席閨密譚嘉儀的婚禮，男友羅天宇亦隨行相伴前往當地。兩人今次攜手出席婚宴，被外界視為為日後舉辦婚禮進行預演與「取經」。

陳懿德曾與羅天宇一同現身JW婚禮。（影片截圖）

男友羅天宇開騷，陳懿德現場放閃。(盧振輝 攝)

陳懿德大曬比堅尼泳裝照

於峇里島參與婚宴期間，陳懿德為免搶去新娘譚嘉儀的焦點，並未於社交平台發布與羅天宇的放閃合照，反而選擇上載於峇里島拍攝的三點式泳裝照片。照片中陳懿德身穿深色款式泳衣，外搭一件白色恤衫，依然難掩其身材線條。陳懿德於鏡頭前作出吐舌賣萌等表情，展示自信一面，充滿陽光氣息與活力。

陳懿德峇里大曬三點式泳裝。（IG@taktakrachel）

為避免搶FO，陳懿德未有貼上與羅天宇的合照。（IG@taktakrachel）

羅天宇大讚陳懿德「3000分女友」

羅天宇先前公開表示與陳懿德已交往數年時間，雙方性格互補且相處過程融洽，目前兩人均以結婚為目標穩定發展。雙方早已完成見家長程序，女方更獲得羅天宇母親讚賞。

羅天宇甜爆認愛陳懿德。(陳順禎 攝)

回顧二人情史，羅天宇與陳懿德於2024年年初傳出緋聞，據悉兩人皆熱愛打籃球而漸生情愫。期間兩人多次被拍攝到感情升溫之證據，包括一同用餐見家長以及羅天宇深夜造訪女方住所，惟雙方最初始終未有正式公開承認關係。羅天宇當時坦言希望大眾將焦點放於其演藝事業發展上，並透露兩人達成共識，除非發展至結婚階段否則不會高調公開，而陳懿德對外亦一致稱呼對方為「好朋友」。

羅天宇讚陳懿德是3000分女友。(盧振輝 攝)

在訪問時，羅天宇、陳懿德即場面貼面補數。(盧振輝 攝)

直至2026年8月，羅天宇與陳懿德一同前往紅館觀賞YT周殷廷之演唱會，現場被拍攝到羅天宇用手攬緊陳懿德，陳懿德亦依偎於男友身旁。羅天宇隨後公開承認兩人正處於熱戀期，直認陳懿德為「結婚對象」，更以「3000分女友」及「非常賢妻」形容女方。羅天宇透露其母親十分喜愛陳懿德，指女方經常陪同長輩聊天，為家中帶來不少歡樂氣氛。