鄧兆尊認為尋回梅艷芳骨灰機會好微　私下有團隊跟進：覺得搵唔返

藝人鄧兆尊與盧海鵬今日（11日）現身人蔘主題超市開張活動，提到梅艷芳的骨灰被盗，兆尊指新聞曝光前已知道，亦有人問過自己如何處理，不過待家屬回應後才說，因為知道梅艷芳骨灰擺放位置的人不多，更要思考拿了骨灰會得到什麼利益。

鄧兆尊（左一）今日現身人蔘主題超市開張活動。（盧振輝攝）

鄧兆尊、盧海鵬與唐麗球（盧振輝攝）

提到梅艷芳的骨灰被盗，兆尊指新聞曝光前已知道，亦有人問過自己如何處理，不過待家屬回應後才說。（盧振輝攝）

談到梅啟明痛哭怒轟盗骨灰行為，並表示願懸紅五萬緝兇，兆尊直言：「我覺得搵唔返，因為得幾樣可能性。第一就係熱情嘅歌迷，但呢個可能性減低咗，攞咗可以有咩利益呢？如果好似劉師傅（劉家良）咁樣係要屈錢嘅話，呢個可能性都撇除咗，因為之前已經搵唔到，可能已經掉咗都唔頂。再其次係私人自己有啲親屬或者朋友攞咗去，或者之後做風光大葬之類嘅嘢都冇人知道，呢樣嘢我哋又唔可以屈人哋。」近期多了名人的骨灰被盜事件多了，兆尊都認同：「呢排多咗又多古靈精怪嘅嘢，呢啲都走去侵犯係好奇怪，係好悲哀嘅事。」他續指私下有團隊會去跟進事件。

10月10日是已故天后梅艷芳63歲冥壽，而同日梅艷芳國際歌迷會就公布一則令人沉痛及憤怒的消息，指自今年7月起，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今逾三個月仍未尋回。（IG@ anitamuifanclub1010）

梅艷芳的骨灰原本安放在大嶼山海會塔，靈位名字非梅艷芳而是「珠女」。（香港01記者攝）

兆尊直言覺得搵唔返骨灰，認為有幾個可能性，分別是熱情歌迷、屈錢，或是有親屬朋友盜去，「或者之後做風光大葬之類嘅嘢都冇人知道，呢樣嘢我哋又唔可以屈人哋。」（盧振輝攝）

近期多了名人的骨灰被盜事件多了，兆尊都認同：「呢排多咗又多古靈精怪嘅嘢，呢啲都走去侵犯係好奇怪，係好悲哀嘅事。」他續指私下有團隊會去跟進事件。（盧振輝攝）

至於問到可會擔憂長輩的靈位或墳墓，兆尊笑言：「唔使！我啲長輩全部土葬，有排掘。（祥嫂呢？）祥嫂喺自己屋企，屋企最安全，有好多嘢保衛住，狼狗都十幾隻，你入到嚟先算。」

問到可會擔憂長輩的靈位或墳墓，兆尊笑言：「唔使！我啲長輩全部土葬，有排掘。（祥嫂呢？）祥嫂喺自己屋企，屋企最安全，有好多嘢保衛住，狼狗都十幾隻，你入到嚟先算。」（盧振輝攝）

早前兆尊在網台節目《娛樂好好玩》中點名談及王賢誌，並爆料王賢誌因投資與賭博恐欠債近億元。兆尊表示：「我覺得有呢個數，以佢屋企家庭背景嘅話，其次要去到走去第二度，一定係不斷嘅需索，而屋企對呢個人死咗心先會。因為如果我係個老竇嘅話，幫個仔一兩次有咩所謂啫，大家都會咁做啦。但如果返到嚟不斷講大話或者咩，我覺得你已經係唔會有得救，加上佢依家去咗第二度，可能係屋企人安排，好正常嘅嘢。」提到王賢誌胞妹怒斥他不負責任，兆尊直接指王賢誌唔啱：「佢根本處理唔到件事。」不過就表示沒有跟對方聯絡。

兆尊在網台節目《娛樂好好玩》中點名談及王賢誌，並爆料王賢誌因投資與賭博恐欠債近億元。兆尊表示：「我覺得有呢個數，以佢屋企家庭背景嘅話，其次要去到走去第二度，一定係不斷嘅需索，而屋企對呢個人死咗心先會。」（盧振輝攝）