TVB索爆花旦密實穿搭難掩有料身材　疑憂無劇拍創自家品牌舖後路

現年29歲的TVB力捧花旦劉穎鏇（Tiffany），是2016年港姐亞軍兼最上鏡小姐，憑藉甜美可人的樣貌、176cm 的高挑身材以及親切貼地的性格，迅速俘虜大批觀眾的心，觀眾緣極佳。入行10年，劉穎鏇一直「肯博肯捱」，在多部劇集如《超能使者》、《隱形戰隊》、《奪命提示》均有亮眼演出，更於《萬千星輝頒獎典禮2023》中，以大熱之勢奪得「飛躍進步女藝員」被網民公認為TVB的「最強Body」。

劉穎鏇有「最強body」稱號。（IG@itstiffanylau）

樣子甜美。（IG@itstiffanylau）

成為新一代打女。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇熱愛打籃球。（資料圖片）

緊身背心難掩豐滿身材 網民大讚「幾有料」

近日，劉穎鏇在個人社交平台分享了一組最新靚相，並配上英文勵志金句：「i read a quote the other day… “you don’t have to be great to start, but you have to start to be great” 🫶🏻and i couldn’t agree more! instead of fearing failure, we should be fearing regret!! hope this can be a lil reminder for all of us to do that thing that we’ve always wanted to do（我前幾天看到一段話……『你不需要很厲害才開始，但你需要開始才會變得厲害』，我非常認同！我們不應該害怕失敗，而是應該害怕遺憾！希望這能成為大家的一個小提醒，去完成那些我們一直想做的事。）」激勵自己與粉絲。

劉穎鏇在個人社交平台分享了一組最新靚相。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇自我激勵。（IG@itstiffanylau）

相片中的劉穎鏇，雖然身穿淺藍色長袖襯衫，看似包得頗為密實，但內搭的一件白色貼身背心短Tee，卻完全遮擋不住其極具立體感的豐滿上圍；下身則搭配黑色超短熱褲，修長美腿若隱若現，非常有吸引力。不少網民紛紛留言大讚：「好靚女」、「beautiful angel」、「幾有料」、「Perfect」。

劉穎鏇身材無得輸。（IG@itstiffanylau）

顏值爆燈。（IG@itstiffanylau）

劇集存貨清空 未有坐以待斃創自家品牌

不過，亦有心水清的網民留意到，劉穎鏇近段時間在電視上的曝光率似乎有所減少，未有新劇推出的消息。翻查資料，劉穎鏇自劇集《飛常日誌II》拍畢後，手頭上的劇集存貨已基本播放完畢，雖然稍後有主持工作，但暫時未有新劇拍檔或播出的排期，令不少粉絲相當焦急，留言問道：「有沒有新劇呀，好想看」；而面對拍劇的「被動」狀態，劉穎鏇未有坐以待斃，早在今年初開始個人服裝品牌，更親自擔任「生招牌」，為自己未來的事業發展多開闢一條出路，非常識諗。

劉穎鏇為自己品牌擔任模特兒。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇在TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》中，以大熱之勢奪得「飛躍進步女藝員」（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇在劇集《超能使者》其中一幕性感大解放。

劉穎鏇在《奪命提示》打戲都好精彩。（《奪命提示》截圖）

+ 29