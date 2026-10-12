出身草根男星海景豪宅曝光飯廳極闊落　喪父曾領綜援北上吸金走紅

現年46歲的王祖藍與41歲的李亞男結婚多年，育有兩女，一家四口溫馨幸福。王祖藍近年主力在內地發展事業，工作邀約接個不停，吸金力極強，身家早已被傳超過億元。王祖藍與太太李亞男一家四口定居在白石角逸瓏灣II頂層特色戶，單位以李亞男名義購入，斥資約1.14億港元。近日招呼好友到家中食飯，除了親自下廚外，王祖藍曝光其海景飯廳，盡顯氣派！

王祖藍在2014年台慶舞台上向李亞男求婚。（YouTube@TVB USA Official）

王祖藍公開向李亞男求婚。（YouTube@TVB USA Official）

王祖藍與李亞男結婚多年，求婚畫面至今仍歷歷在目。（YouTube@TVB USA Official）

王祖藍豪宅曝光 面向海景親自下廚招呼好友

日前有網民在社交平台分享到王祖藍、李亞男家中食飯的照片。王祖藍與李亞男親自煮飯招呼客人，誠意十足。王祖藍煎鐵板牛扒，他把醬汁細細倒落牛扒，而一邊的李亞男則用紙巾擋住濺出的油和醬汁，十分有默契。王祖藍又煮了飯，他用飯勺攪拌米飯，完全不用李亞男動手做，愛妻又顧家。發文網友大讚王祖藍廚藝了得：「來祖藍哥家蹭飯，簡直大廚 每一道菜都太好吃了 被藝人身份耽誤的大廚」。

另外，從相中可見，王祖藍家中飯廳放置了一張大玻璃枱，足夠招待五至六名親友。而飯廳兩邊對住無敵海景，並放有兩棵植物，為家中增添生氣。地上亦擺放了不少畫作，相信是熱愛藝術的李亞男親自畫的作品。

王祖藍與李亞男近年齊齊在內地搵錢，兩人曾遊北京天安門被偶遇。(小紅書)

王祖藍和李亞男的兩個女兒，大女兒王天韻（Gabrielle）及小女兒王海靜（Hayley）從小就被指與爸爸王祖藍生得很似樣，爸爸的基因強得誇張。（影片截圖）

安雅希上載作客王祖藍李亞男家照片。（小紅書照片）

王祖藍豪擲1.1億港元購入大宅 業權全數歸於李亞男

王祖藍購下的這層豪宅原來背後深藏與太太愛的故事。王祖藍和李亞男在近日播出的TVB節目《藍朋友·旅朋友》中，與太太重遊溫哥華，感性重提當年外父極度不滿他「扮女人」的幕前形象，因而立下三年內「不可以變壞、不可以有壞消息或壞新聞」規矩，直至外父滿意點頭，王祖藍才成功娶得美人歸。

為了證明自己能給予李亞男一生的安全感，王祖藍通過考驗後，傳出以高達500萬港元作為禮金，用絕對的誠意打動外父外母，並答應在香港、上海及加拿大三地大擺婚宴，單是香港迪士尼的童話式婚禮已耗資約200萬港元。婚後王祖藍再豪擲千萬裝修愛巢，後來更斥資逾1.1億港元購入大宅，並將業權全數歸於老婆李亞男名下，以實際行動證明外父當年絕對沒有挑錯女婿。

出身草根 年幼喪父曾領綜援

王祖藍雖然如今生活富貴，但他成長背景並不優裕。王祖藍出身草根家庭，年幼喪父，讀書時期曾要扛債甚至領取綜援，他在演藝學院畢業後做過港台廣播員、編劇、主持人等，加入TVB後多次進行男扮女裝的演出，而他影射Angelababy的角色Handelababy（慳D啦Baby）深入民心。轉戰內地後，真正令他走紅的是2012年北上參與湖南衛視模仿節目《百變大咖秀》，如今王祖藍在內地擁有超高人氣。

王祖藍和李亞男海景豪宅再曝光！（小紅書）

王祖藍煮鐵板牛扒招呼客人。（小紅書）

客人激讚王祖藍是大廚。（小紅書）

王祖藍親自煮飯，不用李亞男動手，相當寵愛太太。（小紅書）

最後當然不少得甜品。（小紅書）