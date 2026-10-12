前TVB型男傳追佘詩曼戀「10億咪神」　56歲穿Deep V被指驚變大媽

56歲的唐文龍1999年簽約TVB，參演過電視劇《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年回歸香港螢幕，參與電視劇《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》。唐文龍在內地亦有不少拍攝機會，包括曾參演《唐人街探案2》、網劇《烈焰之武庚紀》，近年他與李思捷、麥長青、黃智賢和曹永廉四位兄弟組成男團Hey Brother勇闖樂壇。唐文龍的感情生活同樣精彩，大隻有型的他入行後傳出多段緋聞，曾被傳力追佘詩曼、與陳少霞相戀6年因迷信分手、與圈外空姐蜜運7年，又曾與有「10億咪神」之稱的黃文意傳出相差23歲的「父女戀」緋聞，後來他澄清兩人從未一起過，甚至一度傳出同性密友疑雲。近年他承認與圈外女友一齊，感情穩定。日前有網民在番禺偶遇唐文龍，一身新潮打扮竟被指型格不再！

唐文龍。（葉志明攝）

唐文龍搭巴士。（抖音）

郭可盈曬聚餐照驚喜同框三十年好友唐文龍、曹永廉。（IG@khy_official）

唐文龍Deep V上衣闊褲被指有「姨味」

近日有網民在番禺偶遇唐文龍，並在社交平台分享片段，影片中唐文龍身處大堂，他手持電話，旁邊擺有行李，一個人在大堂自言自語，據發文網民透露當時唐文龍正在練歌。不過最令人留意的是唐文龍的新潮服裝，唐文龍穿上黑色Deep V T恤，戴了一條綠色頸鏈，又配搭另一條銀色頸鏈，配以多條手鏈，下面則是黑色闊褲，他戴上黑超，一身造型相當出眾。

不過不少網民卻認為他打扮變得女性化，甚至有網民笑言有「姨味」（氣質近似中老年女士），有人想起他當年好靚仔，「以前好靚仔」、「以前覺得他很帥的」、「怎麼氣質變化那麼大？」

唐文龍被指在練歌。（小紅書）

唐文龍打扮被指有「姨味」。（小紅書）

打扮新潮。（小紅書）

網民留言指唐文龍打扮變得女性化。（小紅書）

網民指他後生很靚仔。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

唐文龍照片引來網民討論。（小紅書）

唐文龍曾傳與前娛樂主播黃文意譜出父女戀。（IG圖片）

唐文龍都有份參與大坑舞火龍。（fb@Discover Hong Kong）

唐文龍被當是素人遭搭訕。(小紅書)

唐文龍分享與林小湛合照。（IG：@michaeltongmanlung）

很多網民對唐文龍演出金勝記憶猶新。（《十月初五的月光》劇照）

唐文龍聯手萬希泉推出關羽陀飛輪腕表。（葉志明攝）