憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「艾頓壯」一角入屋的焦浩軒，近日在一段影片中，一開頭就興奮地帶大家參觀他的「新屋」！這間豪宅空間極大，擁有巨型水晶燈，以及可供BBQ的大花園。焦浩軒在片中豪言因為自己多朋友，屋內備有四間套房可以讓朋友留宿。他更細心介紹屋內設有獨立升降機，方便年紀大的父母上落，不用怕行樓梯令膝蓋痛。正當大家以為焦浩軒發達，買下這間面積達4717呎、樓底高4.5米，甚至連桑拿房和日光浴室都有的超級豪宅時，結果卻迎來大反轉！

焦浩軒自揭買了新屋。（片段截圖）

焦浩軒自揭買了新屋。（片段截圖）

超大花園。（片段截圖）

仲有升降機。（片段截圖）

當焦浩軒行到上二樓時，遇到了他的「表哥」。鏡頭一轉到天台，表哥督促正在梳化上休息的焦浩軒「起身」，更寸他「又話等錢使」。焦浩軒一臉無奈地表示：「你唔係叫我只係介紹地下咋咩？」 揭穿了這一切原來只是他在「扮嘢」，實情是與表哥合作拍攝sell豪宅樓盤的宣傳片，結尾更搞笑呼籲想買樓就要找表哥。

原來只係另類sell。（片段截圖）

學霸回流追夢 演藝路充滿辛酸

事實上，現年34歲的焦浩軒本身家境不俗。他小學時期已隨家人移居加拿大生活，更是知名學府加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）的畢業生，主修會計及國際貿易。不過，他為了追尋演藝夢想，毅然放棄穩定的會計工作回流香港，加入TVB由低做起。除了《愛．回家》的演出外，他也是《流行都市》的主持之一，形象相當入屋。

焦浩軒本身家境不俗。小學五年級時，他隨家人移居國外生活。（IG/@skybananaaa）

「阿壯」焦浩軒的官方資料中，指其身高有180cm。（焦浩軒IG圖片）

雖然經常在鏡頭前展現陽光笑容，但焦浩軒的演藝路其實充滿辛酸。為了爭取演出機會，他經常要「廠接廠」日夜顛倒地拍劇，試過被阮政鋒拍到他因為過度疲勞，身穿戲服在電視城的戶外長椅上倒頭大睡。當時他以背囊當枕頭、外套當被，被網民形容辛酸得「似流浪漢」，足見做演員賺錢絕不輕鬆。此外，他也曾拍片坦承面對入行多年的事業瓶頸，擔憂自己面臨失業和「中年危機」。不過，一向積極的焦浩軒不但沒有放棄，私下更考獲健身教練牌發展第二事業，最近更接拍不同類型的宣傳片努力吸金，繼續為自己的事業打拚。

非常可憐！（截圖）