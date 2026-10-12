蔡思貝拍宣傳片狂挽碧咸手臂　頻施小動作遭網民洗版狂罵發姣失禮

撰文：薯條
出版：更新：

由周星馳執導的電影《功夫女足》即將於英國上映。在片中飾演盲人按摩師「孖八」的蔡思貝，於澳門舉行的「NBA中國賽2026」活動後台偶遇國際足球巨星碧咸，順道邀請對方合拍短片宣傳周星馳執導、即將於英國上映的電影《功夫女足》。不過影片曝光後，蔡思貝在男神面前極度興奮的誇張舉動與頻密肢體接觸，瞬間引來大批網民洗版圍攻。

蔡思貝在戲中飾演孖八，是位盲人骨妹，但同時又是隊中軍醫。（《功夫女足》劇照）
《功夫女足》蔡思貝訪問。（盧振輝　攝）
蔡思貝成功集郵碧咸。（IG@sisleychoi）

講錯上映日期兼被指吹大戲份

短片中蔡思貝全程以英語與碧咸對答。當碧咸問到電影何時上映時，蔡思貝疑因見到偶像過於緊張，脫口回答「10月26日」，但畫面字幕隨即標註上映日期其實是10月23日。

講錯上映日期。（IG@sisleychoi）

其後碧咸客套提及她在戲中飾演要角「You played a huge role.」時，蔡思貝即順勢大Sell 自己，自信滿滿地介紹自己飾演一個極重要的盲人守門員：「It's a very important role. I come out and save the game.」（這是一個非常重要的角色，我出場拯救了比賽），更補充：「Without me they wouldn't win.」（沒有我，他們贏不了。） 這番言論隨即引發熱議，不少網民質疑她有吹大角色之嫌。

蔡思貝介紹自己飾演一個極重要的盲人守門員。（IG@sisleychoi）

小動作多多挽實男神臂彎

除了對答引起討論，蔡思貝與碧咸互動時的肢體語言亦成為焦點。短片前半段兩人原本保持社交距離，但蔡思貝似乎見到男神難掩興奮，全程頻頻拍手、大笑兼手勢豐富。隨著氣氛升溫，她更使出「小動作」，先是輕撫碧咸手臂，其後更激動得雙手挽實兼緊握男神臂彎。直到道別時，她更出動雙手包實碧咸右手，表現極為熱情。

蔡思貝被指過度熱情。（IG@sisleychoi）
雙手摸碧咸手臂。（IG@sisleychoi）
挽實碧咸臂彎。（IG@sisleychoi）
行為舉止被批過火。（IG@sisleychoi）

網民洗版留言批評發姣

影片曝光後，蔡思貝的過度熱情隨即惹來大批網民毒舌洗版。不少人狠批她舉止過火：「同碧咸講嘢，使唔使翹人隻手啊？」、「發姣發到咁」及「醜出國際！」。亦有網民狠酸她誇大戲份：「明明係小角色又講到自己大角色咁」、「成日喺度自吹自擂」。

網民洗版留言批評。（Threads截圖）
網民洗版留言批評。（Threads截圖）
麥玲玲變「車主麥女士」講新皇崗口岸體驗　網民驚喜：風水好唔好郭奕芯酒店房拍超惹火內衣照　跪床咬手指晒豐滿上圍黃蜂腰極誘人陳秋霞為女婿慶祝50歲生日　餅印大女樣貌標緻完美復刻媽咪美貌許志安《讓愛》竟變成「凍辣蟹」　源於數月前被創作歌手惡搞瘋傳譚嘉儀峇里婚禮獲新郎霸氣拗腰激吻　晚宴穿大露背魚尾裙性感熱舞
蔡思貝
香港藝人動向
碧咸
功夫女足
HK01 Space Promotion