蔡思貝拍宣傳片狂挽碧咸手臂　頻施小動作遭網民洗版狂罵發姣失禮

由周星馳執導的電影《功夫女足》即將於英國上映。在片中飾演盲人按摩師「孖八」的蔡思貝，於澳門舉行的「NBA中國賽2026」活動後台偶遇國際足球巨星碧咸，順道邀請對方合拍短片宣傳周星馳執導、即將於英國上映的電影《功夫女足》。不過影片曝光後，蔡思貝在男神面前極度興奮的誇張舉動與頻密肢體接觸，瞬間引來大批網民洗版圍攻。



蔡思貝在戲中飾演孖八，是位盲人骨妹，但同時又是隊中軍醫。（《功夫女足》劇照）

《功夫女足》蔡思貝訪問。（盧振輝 攝）

蔡思貝成功集郵碧咸。（IG@sisleychoi）

講錯上映日期兼被指吹大戲份

短片中蔡思貝全程以英語與碧咸對答。當碧咸問到電影何時上映時，蔡思貝疑因見到偶像過於緊張，脫口回答「10月26日」，但畫面字幕隨即標註上映日期其實是10月23日。

講錯上映日期。（IG@sisleychoi）

其後碧咸客套提及她在戲中飾演要角「You played a huge role.」時，蔡思貝即順勢大Sell 自己，自信滿滿地介紹自己飾演一個極重要的盲人守門員：「It's a very important role. I come out and save the game.」（這是一個非常重要的角色，我出場拯救了比賽），更補充：「Without me they wouldn't win.」（沒有我，他們贏不了。） 這番言論隨即引發熱議，不少網民質疑她有吹大角色之嫌。

蔡思貝介紹自己飾演一個極重要的盲人守門員。（IG@sisleychoi）

小動作多多挽實男神臂彎

除了對答引起討論，蔡思貝與碧咸互動時的肢體語言亦成為焦點。短片前半段兩人原本保持社交距離，但蔡思貝似乎見到男神難掩興奮，全程頻頻拍手、大笑兼手勢豐富。隨著氣氛升溫，她更使出「小動作」，先是輕撫碧咸手臂，其後更激動得雙手挽實兼緊握男神臂彎。直到道別時，她更出動雙手包實碧咸右手，表現極為熱情。

蔡思貝被指過度熱情。（IG@sisleychoi）

雙手摸碧咸手臂。（IG@sisleychoi）

挽實碧咸臂彎。（IG@sisleychoi）

行為舉止被批過火。（IG@sisleychoi）

網民洗版留言批評發姣

影片曝光後，蔡思貝的過度熱情隨即惹來大批網民毒舌洗版。不少人狠批她舉止過火：「同碧咸講嘢，使唔使翹人隻手啊？」、「發姣發到咁」及「醜出國際！」。亦有網民狠酸她誇大戲份：「明明係小角色又講到自己大角色咁」、「成日喺度自吹自擂」。

網民洗版留言批評。（Threads截圖）