影帝被爆鏡頭前後兩個人　執導女角從不著重樣子身材：佢尊重女性

由周星馳（星爺）執導和主演的電影作品《少林足球》，當年在《第21屆香港電影金像獎》頒獎禮上橫掃七獎，當中星爺個人包辦「最佳導演」、「傑出青年導演」、「最佳男主角」及「最佳電影」，成為大贏家，至今仍是不少觀眾心目中的經典。相隔25年，星爺的精神續作《功夫女足》同樣掀起熱潮，票房大收。近日，著名電影武術指導林迪安，在社交平台分享與周星馳合作的往事，感嘆大讚：「一年一影帝，百年周星馳。」

周星馳執導的電影《少林足球》，在《第21屆香港電影金像獎》中囊括：「最佳電影」、「傑出青年導演」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳男配角」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」。（《少林足球》劇照）

相隔25年，星爺推出《少林足球》的精神續作《功夫女足》，票房同樣大收。（盧振輝 攝）

片場不出聲「與鏡頭前完全兩人」

林迪安透露，自己曾與周星馳合作過《整蠱專家》、《上海灘賭聖》及《百變星君》等多部經典電影。談及星爺在片場的私下表現，林迪安坦言他與鏡頭前的搞笑形象截然不同：「片場裡面嘅佢，同鏡頭前完全係兩個人。佢平時唔多出聲，坐喺角落睇住個屏幕。」不過林迪安亦大讚，只要一睇星爺演戲，就會明白「佢乜嘢都睇喺眼內。」

林迪安指星爺的戲，不單是無厘頭的笑位，還有對權貴、人性的諷刺。（小紅書截圖）

林迪安稱星爺戲裡的女角色，每位都很搶眼。（小紅書截圖）

大讚星爺尊重女性

林迪安又指，星爺戲裡的女角色，每位都很搶眼。對於外界常指周星馳作品中的女性角色多被醜化，林迪安則有獨到見解，「佢拍女人，從來唔係拍佢哋個樣子同身材，佢拍嘅係佢哋嘅命！」

林迪安表示星爺拍女人，「從來唔係拍佢哋個樣子同身材，佢拍嘅係佢哋嘅命！」（小紅書截圖）

林迪安舉例，《食神》中的「火雞姐」（莫文蔚飾）一口爛牙、面有疤痕且脾氣火爆，但觀眾看完絕不會覺得她醜，反而覺得她非常真實；《喜劇之王》的「柳飄飄」（張柏芝飾），做的行業不見得光，但內心比誰都乾淨；《功夫》裡的「包租婆」（元秋飾）雖然吸煙又滿口粗言，但最後卻是她護着整條街。「佢鏡頭裡面嘅女人唔完美、唔靚，甚至有啲狼狽，但佢哋有尊嚴、有溫度和有血性，佢令我哋知道，小人物都值得被認真對待，女人更唔係邊個嘅陪襯。佢尊重女性，其實係尊重每一個唔被睇見嘅人。佢心痛佢哋，其實係心痛每一個喺底層掙扎過嘅你同我。」

林迪安舉例，《食神》中的「火雞姐」（莫文蔚飾）一口爛牙、面有疤痕且脾氣火爆，但觀眾看完絕不會覺得她醜，反而覺得她非常真實。（小紅書截圖）

林迪安說《功夫》裡的「包租婆」（元秋飾）雖然吸煙又滿口粗言，但最後卻護着整條街。（小紅書截圖）

剖析星爺喜劇真諦

對於周星馳的喜劇魅力歷久不衰，林迪安總結道：「一年一影帝，百年周星馳。」他直言星爺拍攝的不單是喜劇，而是生活與人生，記錄了被生活按在地上摩擦、卻仍咬緊牙關笑出來的普通人。林迪安更感性表示：「佢拍嘅係喜劇，講嘅卻係人生，如果你都曾經笑著笑著就喊咗，那你就明白，佢唔係喺度逗你笑，佢係喺度陪你痛。」

林迪安指星爺的電影，令大家知道，小人物都值得被認真對待。（小紅書截圖）

林迪安直言：「一年一影帝，百年周星馳」。（小紅書截圖）

林迪安覺得星爺拍攝的不單是喜劇，而是生活與人生。（小紅書截圖）

歷代「星女郎」全捧紅 莫文蔚認事業受星爺影響大

提到星爺電影，不得不提「星女郎」，由早期的：張敏、朱茵、莫文蔚、張柏芝、黃聖依、張雨綺、徐嬌，到近年的林允、蔡思貝，幾乎每位與星爺合作過的女星都能一炮而紅。其中，莫文蔚過去更曾與星爺傳出緋聞。當年莫文蔚有份參演《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》，有指她當時與星爺傳出戀情，更因而被指介入朱茵與星爺之間，令三人陷入三角戀關係。之後，星爺與莫文蔚相繼合作《回魂夜》、《食神》、《算死草》等經典電影，她更在星爺的建議下，開始往歌壇發展。有報道指，兩人最終因莫文蔚長時間在台灣發展而分手。

周星馳、朱茵（《逃學威龍2》1992劇照）

周星馳、莫文蔚（《食神》1996劇照）

早年莫文蔚接受訪問時，被問到與星爺多次合作電影，是否對她事業影響最大，她直認不諱說：「絕對好關鍵！」她表示，那時一口氣接了好幾部星爺的作品，回想起來覺得很幸運。她憶述，首次接觸是1995年的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》，這也是她首次擔任女主角的電影。

莫文蔚曾直認不諱地說，星爺對她事業影響最大。 (《回魂夜之整鬼專家》劇照)

談及周星馳，莫文蔚直言：「佢私底下其實好嚴肅，喺佢身上，我學到嗰份專注，佢可以百分之二百投入工作，真係個高人！腦轉得超快，佢唔單止會諗好自己點演，連整場戲點拍都諗到，經常同導演鑽研劇本。」她亦透露，《西遊記》是她與星爺合作過的作品中最愛的一部，因為她很喜歡自己的古裝扮相。至於星爺電影經常要女主角扮醜，莫文蔚就在《食神》中經典演繹「火雞姐」一角。莫文蔚回想當日得知角色造型時，絕不介意，更一口答應。「我好記得佢打電話來話新戲預咗我一個角色，話要醜樣，有棚爆晒出來嘅牙，眼又有刀疤，我一聽已經開心到跳起！我直情覺得正呀！係好難得演與別不同嘅角色，靚女日日都有得做，起身照鏡都知係靚女啦！」