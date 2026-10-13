基層逆襲女星揭嫁豪門後「假懷孕」之謎　脊椎盆骨出事：肚推出去

昔日有「豪門狙擊手」之稱的吳千語自2023年嫁予「百億富三代」施伯雄後，正式躋身豪門新抱之列，而她是否能為夫家開枝散葉、繁衍後代，也頻頻成為外界關注焦點。吳千語早前以一身深灰色低胸運動裝出席品牌活動，因身形明顯比以往圓潤、上圍升級且腹部微隆，散發濃烈「孕味」，隨即引發網民熱議揣測她是否「有喜」。過去吳千語曾澄清身材轉變僅是「幸福肥」，並坦言已有雪卵規劃，夫家亦非常體諒並尊重其事業發展。吳千語近日開直播，笑言大家都相當留意其肚子大小，並爆原來盆骨和脊椎出問題。

吳千語2023年嫁予「百億富三代」施伯雄後，正式躋身豪門新抱之列。（吳千語微博圖片）

吳千語出身基層，於2010年被黃百鳴睇中簽約入行，入行不久即成功躋身上流，曾與王愛倫的細仔林建龍（Derek Lim）、林峯相戀，終嫁予「百億富三代」施伯雄（Brian），榮升豪門闊太。（小紅書圖片）

吳千語度假靚相。（小紅書圖片）

吳千語爆「假懷孕」因脊椎盆骨出問題

吳千語即使榮升百億新抱後，仍不時開直播保持曝光率，發展帶貨事業。近日她再開直播，她大方笑說大家都很關心她的肚子，最近就此事對自己的身體有新的了解，她說：「我站立的時候很容易把我的盆骨頂出去，所以呢，最近我在調整我的脊椎，調整脊椎的時候，我的醫師就跟我說：『你不要再翹二郎腿，跟站立的時候不要再左右兩邊頂出去，因為你的盆骨有點往裏面打開，所以你的肚子就推出去了。』」

吳千語和施伯雄在2023年結婚。（吳千語微博圖片）

吳千語婚後前往南極暢泳！（IG圖片）

施伯雄支持太太帶貨事業。（直播截圖）

得知姿勢導致身形出問題後，吳千語決定積極改善站姿，她笑說：「看我的肚子會不會愈來愈小。」而使人誤會她懷孕的另一原因原來與服裝有關。吳千語透露，早前出席時裝活動穿上的該條褲子改動了許多，也沒有收腰設計，故特別顯肚子，有時穿上時肚子「跟水泡一樣」。吳千語指最近「沒有胖也沒有瘦」，身形與以往相差無幾，故不是肥胖了才顯肚子。

吳千語大方回應疑似懷孕一事。（小紅書）

吳千語透露醫生解釋，原來肚子大與她姿勢不良有關。（小紅書）

她的盆骨向左右兩邊打開。（小紅書）

因而把肚子推了出去。（小紅書）

吳千語早前出席時裝活動，身形豐滿再傳孕訊。（微博圖片）

吳千語服裝顯肚。（微博圖片）

吳千語施伯雄愛放閃。（IG：@karena_ngs）

吳千語施伯雄很恩愛。（IG：@karena_ngs）

吳千語穿大露背粉紫色泳衣。（吳千語小紅書）

吳千語身材出眾。（吳千語小紅書）

吳千語之前曾曬另一套粉紫色泳衣。（吳千語小紅書）

吳千語的另一套粉紫色泳衣。（吳千語小紅書）

吳千語享受假期。（IG截圖）

吳千語少女味濃。（IG截圖）

吳千語散發富貴氣息。（微博圖片）