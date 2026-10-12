76歲老戲骨罕談健康狀況　不公開病名怕惹負面聯想：我有能力應付

劉松仁（松哥）即將於後日（14日）踏入77歲，近年淡出幕前的他，早前因在戲院被捕獲時持拐杖步履蹣跚，再次引發網民對其健康的關注，重提他屢傳中風的傳聞。今日（12日）松哥於社交平台發表千字長文，親自交代現時健康狀況。他向關心他的「朋友」誠懇致歉：「如果這些畫面讓你們憂心、難過，我心裡很過意不去，想跟大家說一聲對不起，讓你們掛心了。」不過松哥表明不會公開具體病名，怕大家產生負面聯想，並喊話請大家對他放心：「希望大家不要因為網上的議論而過度擔心，也請大家對我有點信心，我是有能力應付的。」此外，他引用了羅慧娟作例子，認為如何面對生死，用自己的經驗啟發他人才是最重要，最後他更分享自己近年有了前所未有的體會：「這幾年我面對的是老，經歷的是病，但我覺得是我人生中最開心、最幸福的階段。這段經歷讓我體驗到很多，明白很多，心胸也開闊了很多，也更懂得謙卑和感恩。」

76歲老戲骨劉松仁（松哥），近年淡出幕前鮮有公開露面。（資料圖片）

不公開病名免惹負面聯想 稱近年是人生最自在階段

入行50多年的他指自己我一直不太習慣稱大家為「影迷」，更願意稱大家為「朋友」，他明白大家可能會關心、擔心，自己也感到過意不去：「如果這些畫面讓你們憂心、難過，我心裡很過意不去，想跟大家說一聲對不起，讓你們掛心了。」松哥坦言：「其實，我一直沒有公開自己的病名，就是不希望大家因此產生一些負面的聯想點。希望大家不要因為網上的議論而過度擔心，也請大家對我有點信心，我是有能力應付的。」他更表示其實這幾年是其人生中最自在、最開心的階段，所以更希望有一日能跟大家一起感受這份快樂，希望公眾不要因為擔心他的身體而影響心情，並謂這將會是他最欣慰的事。

近日有網民在戲院巧遇松哥，並將影片上載至社交平台。影片中可見，松哥當日身穿白色長袖恤衫及灰色長褲，戴著眼鏡，右手手持拐杖慢行進場，健康狀況再次引起關注。（小紅書）

雖然步履略顯蹣跚、但精神不俗，與身旁友人並肩而行時更有講有笑，態度親切。（小紅書）

視網絡討論為演藝事業延續 盼外界認識現在的劉松仁

對於網上的娛樂新聞、八卦討論，甚至自媒體的想像和創作，松哥認為是網路時代很正常的現象，故此無法回避，也不必刻意回避。他說：「我做了五十多年演藝工作，本來就是希望通過作品，給觀眾帶來一些娛樂和享受，也提供茶餘飯後一些可以談論、消遣的話題。沒想到退休之後，我的生活與活動還能繼續發揮這樣的作用，想想也蠻好的，這何嘗不是我演藝事業的另一種延續？不過，比起一直討論我的身體狀況，我更希望大家認識現在的劉松仁，了解我現在在做些什麼，以及這些事情背後的意義。」

松哥坦然看生死，希望外界不要太聚焦在其健康狀況。（《Star Talk》）

坦然面對生老病死 引用羅慧娟經歷談生命意義

松哥對生老病死看得坦然，表示：「人生每個階段都有不同的課題，生老病死更是每個人都無法避免的。同樣是生病、衰老，甚至面對死亡，我們用什麼樣的態度去面對，往往會影響這個階段過得好不好。如果總覺得自己有所欠缺，老是拿自己和別人比較，和以前的自己作比較，陷在負面的情緒裡，日子自然就會過得很辛苦。相反，如果能以積極、樂觀的態度去面對，也許我們就能活出生命不一樣的意義。」之後他又引用已故藝人羅慧娟作例子，指一般人難以接受死亡，而羅慧娟卻不同：「她在面對死亡時，仍然願意分享自己的人生經驗，幫助別人。從這個角度來看，她生命最後的這段經歷，也為他人帶來了積極的意義。」

松哥對生老病死看得坦然，表示：「人生每個階段都有不同的課題，生老病死更是每個人都無法避免的。」他認為如何面對生死才最重要，並引用羅慧娟作例子。（網上圖片）

受患癌煙民分享經歷啟發 盼延續《利瑪竇》精神

松哥又再講到吸煙患癌者站出來勸人戒煙的例子，指他們的關心與大愛啟發了自己，「大家不會責怪他過去為什麼吸煙，反而會欣賞他願意分享經歷，提醒別人不要重蹈覆轍。這份關心別人、以自身經歷幫助別人的心意，值得尊重。」正因這些人的存在，令松哥也思索：「自己還可以做些什麼，才能對別人有所幫助？」數年前他參與《利瑪竇》這部作品，松哥直言當中最能打動他的，是利瑪竇的謙卑與包容：「當年，他來到中國傳教，面對語言不通、文化差異，以及各種誤解甚至敵意，他沒有選擇強行改變別人，而是先從自己做起，主動學習中國的語言和文化，努力走進中國人的世界。這種尊重與包容的精神，直到今天，仍然值得我們學習。」他知道很多觀眾因為這部劇而深受感動和啟發，甚至重新思考自己對生命的看法，並認為：「一部作品若能讓人有所感悟，還能給人帶來力量，它的價值便不止於演出本身。我也希望把這份意義繼續延伸下去。」

數年前他參與《利瑪竇》音樂劇，他知道很多觀眾因為這部劇而深受感動和啟發，甚至重新思考自己對生命的看法，並認為：「一部作品若能讓人有所感悟，還能給人帶來力量，它的價值便不止於演出本身。我也希望把這份意義繼續延伸下去。」

改編《利瑪竇》予特殊學校演出 再談兩大計劃

松哥談到幾個與《利瑪竇》有關的計劃，透露現已為香港五家特殊學校改編了簡化版《利瑪竇》劇本，明年將與華仁中學舊生所組成的樂隊現場合作演出，希望學生們能在排練和演出的過程中，逐步克服內心的障礙，建立自信，學習與人相處，也改善親子關係；又提到有中學希望他們能協助修改劇本等等，而他更希望舉辦音樂會，讓演員演唱《利瑪竇》裡的歌曲，讓利瑪竇的精神傳遞到更多地方。松哥非常感慨：「環顧當今世界，各國和社會面對的種種危機，某程度上也反映出我們仍然缺乏利瑪竇那種無私大愛的精神和寬闊的胸襟。我們做這些事，就是希望更多人懂得愛，學會共融，尊重、接納和包容彼此，讓世界少一點仇恨，多一點愛。這也是我們希望透過《利瑪竇》傳遞的訊息。」

劉松仁分享多個與《利瑪竇》有關的計劃。

籌備兩本新書分享人生與演藝路 盼經驗啟發年輕人

他又預告自己正籌備兩本書，一本是分享這些年來對人生、情感和命運的看法與體會；另一本則是從他多年的演藝經歷出發，談談這個行業的興衰，以及一路走來的觀察與思考，希望把這些經歷和體會整理出來，從而啟發他人：「我之所以想記錄這些，是因為經歷了這麼多年，我越來越明白，一件事的成敗，背後都有它的原因。就像一個行業的興衰，從來不是單一因素造成的，而是天時、地利、人和，加上每一個人的努力，各種因素交織在一起，才造就了一個時代。至於後來為什麼走向衰落，也有它的前因後果。我希望把這些經歷記錄下來，讓年輕人了解一個行業是怎樣走到今天的，以及當中有哪些值得思考的地方。」他深明每一代人面對的問題都不同，上一代人走過的路，可以給下一代做參考，卻無法替他們解決屬於他們的難題，年輕人要親自去經歷和摸索才能找出答案，不過他亦認為：「有些東西，不會因為時代改變而有所不同，那就是做人做事的態度。無論身處哪個年代，怎樣把一件事做好，遇到困難時如何面對，怎樣看待成功與失敗，這些都是值得借鑒的經驗。這也是我寫這些書的目的，也是我希望在餘生裡繼續做的事。」

松哥又預告自己正籌備兩本書，一本是分享這些年來對人生、情感和命運的看法與體會；另一本則是從他多年的演藝經歷出發，談談這個行業的興衰，以及一路走來的觀察與思考，希望把這些經歷和體會整理出來，從而啟發他人。

視老病階段為人生作品 珍惜當下盼分享幸福體會

松哥最後又說道：「這幾年我面對的是老，經歷的是病，但我覺得是我人生中最開心、最幸福的階段。這段經歷讓我體驗到很多，明白很多，心胸也開闊了很多，也更懂得謙卑和感恩。當逆境出現，只要願意以積極、樂觀的態度去看待，就會發現，每一段經歷其實都是一種美，一種恩賜，上天也許是想借此讓你得到另一樣東西。這些體會，是以前的我沒有機會明白的。我演了幾十年戲，那些戲是我的作品；而現在這段人生，同樣是我的作品。我希望大家認識的，不只是過去螢幕上的劉松仁，還有現在的我。我很珍惜人生這個階段，也希望把自己的體會和這份幸福，與大家分享。」

松哥最後又說道：「這幾年我面對的是老，經歷的是病，但我覺得是我人生中最開心、最幸福的階段。」