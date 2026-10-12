90後離巢TVB藝人成家立室　新娘金鈪串滿頸敬酒環節金光閃閃

前TVB男藝人、現年28歲的陳戩浩（Darryl），憑處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「氹仔」一角令人留下印象。繼去年向曾參選ViuTV《全民造星III》的女友梁詠祈（Winky）求婚成功後，二人於昨日（10月11日）正式拉埋天窗，攜手步入人生新階段！

陳戩浩跪地求婚。（IG@zin_ho）

型男索女。（IG@zin_ho）

「童話中的王子公主」手拖手合唱甜蜜爆燈

一對新人做足全套婚禮儀式，由早上的接新娘、去教堂溫馨行禮，到晚上舉辦盛大婚宴，全程甜絲絲兼「kiss不停」，幸福感滿瀉！在婚宴現場，新娘子梁詠祈戴上閃爍王冠，身穿白色長尾婚紗，氣質高雅；陳戩浩則帥氣登場，被現場賓客大讚造型如同「童話中的王子公主」。二人更在進場時手牽手合唱情歌《為妳鍾情》，隨後又甜蜜起舞，溫馨互動羨煞旁人。新娘子亦對婚禮照片感到十分滿意，感嘆：「呢度真係好靚，意外地影到咁浪漫嘅一幕！」

陳戩浩28歲娶老婆，笑到好開心。（IG@l_winkyy）

新娘子由爸爸引領入場。（IG@l_winkyy）

去到婚宴再錫。（IG@l_winkyy）

敬酒環節金光閃閃 新娘掛滿龍鳳鈪金豬戴落頸

到了敬酒環節，新娘子換上一襲紅色晚裝裙，全身上下的金器首飾更成為全場焦點！除了戴滿手腕的厚重龍鳳金鈪外，還有象徵多子多福的金豬牌。由於收到親友贈送的金器數量甚多，手腕根本戴不完，最終要用紅繩將一對對龍鳳金鈪串起掛在頸上。新娘子全程笑容滿面、親切敬酒，充滿甜蜜氛圍。

手牽手唱《為妳鍾情》進場。（IG@l_winkyy）

十足童話中的王子與公主。（IG@l_winkyy）

十足童話中的王子與公主。（IG@l_winkyy）

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新娘子滿頸金器。（IG@l_winkyy）

9號風球過大禮

陳戩浩為2017年第29期TVB藝員訓練班學員，入行9年間曾參演《七公主》、《十八年後的終極告白》等劇集，並在今年3月宣布離巢。而新娘梁詠祈則曾參加《全民造星3》，二人雖出身自不同電視台，但感情始終如一。此前過大禮時雖然適逢9號風球襲港，但陳戩浩依然準備了花膠、魚翅、海參、勞力士名錶及紅寶石戒指等豐厚聘禮順利落訂。如今這對佳偶順利完婚，收穫了滿滿的祝福！

陳戩浩落足本娶老婆。（IG@l_winkyy）

陳戩浩最為觀眾熟悉的代表作，是在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演澳門大學電影學會會長「氹仔」一角。（電視截圖）

陳戩浩擁有濃密眉毛和黑實膚色，曾被封「小劉青雲」。（資料圖片/陳順禎 攝）