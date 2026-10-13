阿Mo李啟言過喪父後首個生日　與母親慶生獲MIRROR成員率先送祝福

舞蹈員李啟言（阿Mo）因2022年發生MIRROR演唱會舞台意外後，至今一直處於治療及休養狀態，半年前更經歷了父親李盛林牧師離世的悲劇。昨日（12日）是他喪父後首個生日，他分享了與母親慶生的合照，透露目前身處加拿大，並剖白心情與小心願，提醒自己要「保持信念」，而帖文貼出後半小時左右，MIRROR成員江𤒹生（AK）就率先送祝福。

（IG@momo.lky）

透露是日小心願要學習感恩 AK、肥仔率先送祝福

10月12日是阿Mo 32歲生日，他貼出與母親的合照，相中他身穿灰色上衣並且坐著，閉眼對著生日蛋糕許願，他發文寫道：「今年嘅生日冇打算特別點樣慶祝 但原來今年生日撞正咗加拿大嘅Thanksgiving 所以朝早起身就想俾個任務自己 希望自己喺今日嘅每一刻都感恩正在發生嘅事 雖然冇100%嘅時候都做到 但最後都令到我嘅今日成為比較舒心嘅一日🤍感謝某人嘅提醒 保持信念💪🏻」不少圈中人都迅速留言送上祝福，包括目前同樣身處加拿大宣傳電影《我們不是什麼》的MIRROR成員江𤒹生（AK），以及ERROR肥仔（梁業）、楊安妮（WinWin）、王君馨、林芊妤等。

（IG@momo.lky）

（IG@momo.lky）

（IG@momo.lky）