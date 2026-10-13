袁澧林勇敢揭行內性騷擾　入行11年歷盡艱辛曾捲入合約官非

2026年的10月，對香港女星袁澧林（Angela）來說無疑是極具戲劇性的一個月。她不僅憑藉電影《第四幕》二度入圍金馬獎「最佳女主角」，更在名單公佈後不久，於10月13日深夜拋下震撼彈，發長文勇敢控訴曾遭資深男記者及男導演言語性騷擾，掀起全網熱議。從當初拍廣告入行的「文青女神」，到經歷合約糾紛，再到如今敢言、擁有紮實演技的準影后，袁澧林的演藝生涯充滿了跌宕起伏。



從會計系學生到「文青女神」

袁澧林在香港北區沙頭角長大，自小熱愛排球，成績優異的她後來升讀香港浸會大學會計系。在大學期間，她開始兼職擔任模特兒，2015年因拍攝美心食品的大型賀年廣告而進入大眾視野，被稱為「美心少女」，並在同年5月與經理人公司種星堂（Starz People）簽下三年合約。

川島小鳥拍攝文青女神袁澧林Angela，別具氣質。（利園提供）

真正讓她爆紅的是2016年ViuTV開台。她在宣傳短劇《We I U》中亮相，憑藉清純、簡約的氣質及一頭標誌性的短髮，迅速俘虜大批網民，被封為新一代「文青女神」及「ViuTV女神」。這段時期的她，形象清新脫俗，但也因此被深深貼上了「花瓶」的標籤。

袁澧林被傳媒稱為「文青女神」。（資料圖片）

袁澧林以嘉賓身份出席ViuTV節目。（資料圖片）

捲入合約官非

演藝事業剛起步，袁澧林就迎來了人生第一場重大挫折。2017年7月，她被所屬經理人公司種星堂入稟控告違約，指控她私自在外接洽工作，並要求她交出酬勞及賠償。面對指責，袁澧林當時出面澄清自己絕對沒有私下接工作，直言「沒有此膽量」。經過雙方長時間的溝通與協商，這場官非最終才告一段落，她其後於2018年轉投現時的經理人公司Triple S Artiste Management。

袁澧林被經理人公司指控擅自接洽工作。（資料圖片）

在解決合約糾紛後，袁澧林積極參與各類影視作品，試圖擺脫「文青女神」的單一形象，但起初在演技上並未獲得廣泛認可，曾經歷過一段被質疑只有外表、缺乏內涵的事業樽頸期。

雙金提名與首奪影后

袁澧林演藝生涯的重大轉捩點，出現在2022年的電影《窄路微塵》。在張繼聰的極力推薦下，她獲得了飾演年輕單親媽媽Candy的機會。這個在疫情下掙扎求存、性格立體且帶點市井氣息的角色，讓大眾徹底對她刮目相看。憑藉這部電影，她一口氣入圍了第59屆金馬獎及第41屆香港電影金像獎「最佳女主角」，正式從偶像模特兒蛻變為實力派女演員。

《窄路微塵》電影花絮照。（袁澧林IG圖片）

2025年11月，袁澧林迎來了事業的另一個里程碑。她憑藉疫情期間與張艾嘉合作拍攝的電影《二十四味》，在新西蘭亞太電影節（NZAPFF）上勇奪「最佳女主角」，這是她入行以來首個影后殊榮，標誌著其事業邁向新高度。

在此期間，她的知名度亦擴展至海外。她被日本知名攝影師川島小鳥相中成為首位拍攝的香港女星，成功打入日本時尚及廣告界。同時，她亦積極進軍台灣市場，參演了2025年台灣票房冠軍恐怖片《山忌：黃衣小飛俠》，以及與周興哲主演改編自《梨泰院Class》的重頭台劇《來！金來號！》。

二度問鼎金馬獎

2026年，袁澧林的演藝事業與個人影響力達到新高峰。在10月初公佈的第63屆金馬獎入圍名單中，她憑藉香港電影《第四幕》再度榮獲「最佳女主角」提名。她在戲中與馮德倫有大量極具爆發力的對手戲，並感謝導演發掘了她除了「小白兔」之外，也能演「大灰狼」的一面。

袁澧林憑藉香港電影《第四幕》再度榮獲金馬獎「最佳女主角」提名。（《第四幕》劇照）

然而，在風光入圍金馬獎之際，袁澧林卻選擇在10月13日深夜，透過社交平台發表題為《那些永遠不會到來的道歉》的長文，揭露行內根深蒂固的厭女文化與性騷擾問題。袁澧林寫下近三千字道出入行以來曾多次遇過的性騷擾事件。其中一次，與《電競女孩》眾演員接受電影專訪時，遭男記者以「我好像坐緊枱」為開場白，事後並沒有為此而致歉。另一場合，更試過被男導演評論外表能否挑起性慾、被男幕前以粗俗字眼（關於性器官）騷擾、甚至遭男前輩演員在拍攝現場擅自加戲被吻臉頰。儘管為自己發聲並要求對方道歉，卻反過來被指「開不起玩笑」的人。