袁澧林揭入行後屢遭性騷擾　曾被調侃「像坐緊枱」男記者發文道歉

袁澧林昨晚（12日）於社交平台親自攢寫篇長文，並以《 #那些永遠不會到來的道歉 》為題，刊於今年四月出版的《號外》雜誌，袁澧林表示：「沒想到再過半年後，將它公諸於世的時刻出現了。」當中親揭入行後屢遭性騷擾，曾被男導演評論外表與性慾、男前輩演員擅自加戲吻臉頰，事件引起極大迴響。

袁澧林昨晚（12日）於社交平台親自攢寫篇長文，並以《 #那些永遠不會到來的道歉 》為題，控訴入行多年來屢遭性騷擾。（IG/@angela.yuen）

袁澧林在帖文更附上鍾雪瑩的IG限時動態，限時動態中，鍾雪瑩引述一篇文化界記者或主編介紹《善男信女》的文章，文中寫道：「瞞住『阿爹』撻著阿倫，鍾說老師從影生涯激罕色慾演出，少少震撼。」對此鍾雪瑩批評：「我對你呢段文字好反感，除咗話你譁眾取寵之外，完全睇唔到同套戲有咩關係。」

鍾雪瑩引述一篇文化界記者或主編介紹《善男信女》的文章，並批評言論。（IG/@csy）

袁澧林多次被性騷擾 發聲反被指「唔玩得」

袁澧林寫下近三千字道出入行以來曾多次遇過的性騷擾事件。其中一次，與《電競女孩》眾演員接受電影專訪時，遭男記者以「我好像坐緊枱」為開場白，事後並沒有為此而致歉。另一場合，更試過被男導演評論外表能否挑起性慾、被男幕前以粗俗字眼（關於性器官）騷擾、甚至遭男前輩演員在拍攝現場擅自加戲被吻臉頰。儘管為自己發聲並要求對方道歉，卻反過來被指「開不起玩笑」的人。

袁澧林寫下近三千字道出入行以來曾多次遇過的性騷擾事件。（IG/@angela.yuen）

受訪被文化雜誌記者調侃「像坐緊枱」

袁澧林文中提及遭男記者性騷擾，事發於今年2月，當時《電競女孩》一眾演員正準備接受電影專訪。袁沒透露該傳媒身份，僅表示並不是娛樂記者，該男士屬文化版記者，「屢獲本地文學獎、（多家）文化雜誌記者的總編輯」：「男記者甫坐下來，就以一句難以嚥下的類笑話作為開場白：『我好像坐緊枱』，殺我們一個措手不及。男記者感到失言，竟沒有即時道歉，反之找各種理由搪塞過去，說甚麼『他才是男公關』。」

她憶述當時雖然有表明該記者的話非常不當，但訪問如常繼續：「我感到自己造反了、潑婦罵街了，我或許會影響訪問的進行，我不夠厚道和禮貌，我沒有說服力。而道歉呢？沒有到來。閉嘴和道歉二擇其一，他選擇合上嘴巴，甚麼也沒有發生。」袁澧林續指：「文化記者將電影專訪隨意性化為夜總會場景，一坐下來便將我們不當地比喻成『坐枱』的關係，直接將女性放在性產物的位置。（略）請問，為甚麼要令我們去想像我們七位女生在某夜場、叫來這位記者為我們提供娛樂服務呢？我們不該來做電影專訪的嗎？（下略）」

袁澧林文中提及遭男記者性騷擾，她憶述當時雖然有表明該記者的話非常不當，但訪問如常繼續。（IG/@angela.yuen）

袁澧林：正義卻竟成為了苦難痛苦的源頭

袁澧林指作為女性，多次被男士性騷擾或矮化，曾有男導演向她說：「你的款看起來不是別人想上的，而是真心想當朋友的。」她寫道：「語氣自然得我只有淺淺認同、陪笑的份兒；喝醉了的幕前隨意以日文向我說出『你喜歡我的__嗎？』」袁是飯局上唯一懂日文的，完全聽懂。」另外，拍攝時一位男前輩演員曾重複多次「開玩笑」說袁澧林想借機親他，結果男方在事前未有溝通下，拍攝期間親了袁的臉頰，事後並無解釋。

最後袁澧林寫道：「我們需要清醒地認識到，每一次的『小玩笑』、每一句『別太認真』、每一次對受害者『為何不大方一點』的指責，都是在鞏固這個允許女性被物化的體系。真正的改變，始於我們不再將這種冒犯視為「個別事件」，而是看到背後那套根深蒂固、系統性的否定一否定女性的主體性，否定她們專業應被嚴肅對待，否定她們擁有定義何為尊重、何為冒犯權利。寫完這篇文章，也許最多能洩一時之憤，明天世界也許不會有任何改變，我們依舊會繼續生活在瘋狂的世界。隨著成長，當你愈發確立到真正的道德標準，努力接軌成為一位世界公民之時，正義卻竟成為了苦難痛苦的源頭。也許我們需要的，不僅是一個永遠不會到來道歉，更是一場對這片土壤的徹底」。

圈中女藝人及網民力撐袁澧林勇敢發聲

袁澧林的帖文曝光後，引來不少圈中女藝人留言，包括傅寶誼（傅穎）、Coffee林芊妤、Serrni、余香凝等，並感謝袁澧林勇敢為自己及女演員藝人發聲。有不少網民留言力撐袁澧林，並表示：「唔明點解『文化圈』、『電影圈』就係充斥住呢啲X街X包散，我自己都聽過唔少呢類毫不尊重女性嘅言論，多謝你Angela！勇敢地講出嚟！真心希望呢個行業又好、呢個社會又好，呢啲歪風都會愈來愈少。💖」、「勇敢的女孩」、「謝謝你勇敢發聲」。

袁澧林全文如下：

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男記者道歉

對於袁澧林在文中談及的男記者，亦在個人社交平台專頁「紅眼」發文道歉，表示去年底訪問《電競女孩》兩位導演和五位女演員，當時已知正式訪問前的開場白自己說了兩句很差的玩笑，相當不得體，女主角之一袁澧林亦表明對此反感。

他在文中表示：「我自知失言，需要其他受訪者打圓場才能繼續完成訪問，很是慚愧。當刻沒有即時向多位受訪者正式致歉，是處理得不好，也不知道令袁澧林及眾受訪者如此難受，直到今天凌晨才知道自己失言的後續，以及袁曾撰文提及此事。回應指責，沒有想去辯駁的意思，自知當時是開了不當玩笑失言破壞了訪問，此事自己亦有一直記住。望能鄭重向她們道歉。常口沒遮攔說錯話，自知不雅，大家工作上都對我客氣，沒當面斥責。多年來在公在私可能也冒犯了好些受訪者和創作者，如上周末看過《善男信女》也在社交平台亂寫一通，實在失禮，再三道歉。」

翻查網上資料，這位「紅眼」本名黃永亮，是香港專欄作家、影評人，現任文藝雜誌《藝文青》總編輯，出版過不少短篇小說集，更多次獲得青年文學獎、城市文學獎及香港中文文學創作獎冠軍等。