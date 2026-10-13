碧咸髮量突然激增惹戴假髮嫌疑　曾被外媒偷拍髮濕水後驚現禿頭

《NBA中國賽2026》連日來在澳門舉行，吸引圈中有不少明星藝人都前去朝聖，當中包括「萬人迷」碧咸（David Beckham）。日前有網民在澳門威尼斯人的NBA美食區偶遇碧咸，其靚仔樣當然成為全場焦點，但其髮型亦引發不少網民熱議。

「萬人迷」碧咸現身澳門出席《NBA中國賽2026》，更與成龍合照留念。（IG/@davidbeckham）

碧咸髮量突然激增引網民熱議

日前有粉絲偶遇碧咸在NBA美食區用餐，期間與友人有講有笑，粉絲興奮將片段分享到社交平台，並寫道：「我親眼看見了！🥹在NBA House的美食區碰到貝克漢姆！近到不敢相信，心跳狂飆！❤️‍🔥」碰到偶像固然開心，不過片段中碧咸的髮型卻引起大批網民熱烈討論。翻查資料，外媒過去多次拍到碧咸在邁阿密出海度假或私下外出時頭髮稀疏的畫面，尤其在頭髮濕水後頭皮清晰可見，因而屢傳禿頭危機。如今突然髮量濃密，令人懷疑戴了假髮。

碧咸孖愛妻到富人度假天堂出海曬太陽 頭髮濕水後驚現禿頭

日前有粉絲偶遇碧咸在NBA美食區用餐。（小紅書）

碧咸好靚仔！（小紅書）

大批網民都好奇碧咸為何髮量突然激增。（小紅書）

網民讚假髮逼真

大批網民都好奇碧咸為何髮量突然激增，有人認為這位萬人迷很大機會是戴了假髮，更大讚假髮非常逼真，並留言表示：「他是戴假髮嗎？」、「之前不是說禿了嗎？」、「他用假髮片用好多年了」、「這頭髮要是假的也太逼真了吧」、「他禿頭也沒關係啊 這麼帥！」、「萬人迷老了也是萬人迷」、「還是那麼帥」。