蔡卓妍心痛勸張致恒腳踏實地　以前朋友稱呼對方：大家冇欠咗你㗎

蔡卓妍（阿Sa）今日（13日）到尖沙咀出席品牌活動。她接受訪問期間，被問到昔日「朋友」張致恒（Steven）近日頻繁傳出欠債、甚至自爆欠債達七位數一事時，身為債主之一的阿Sa，面露無奈，首次在公開活動正面指名回應張致恒欠債一事，直言對方的現狀令她感到相當「心噏」。



阿Sa坦言借錢不望歸還

當談及張致恒欠債一事，阿Sa長嘆一口氣：「哎，真係呢，真係激死人啊。」她直言當朋友需要幫忙時，只要幫到手便沒有問題，還當然好，沒還也不會「唱衰佢」，但從中可以看清一個人，「我最嬲唔係幫咗你，而係嬲其他嘢。我有啲朋友都要養妻活兒，都要好辛苦，打三、四份工。我都希望佢可以不如腳踏實地啦。」

蔡卓妍出席活動，以債主身分，回應前朋友張致恒欠債問題。（盧振輝 攝）

阿Sa勸對方「攝高枕頭諗清楚」

對於張致恒被爆出單期電費高達9,000多元一事，阿Sa無言以對：「我真係唔知啊！我唔知點樣可以用到啲電費咁。（記者：係咪覺得佢死性不改，冇得救？）條路係自己行出嚟，我作為佢前朋友，我都希望佢會好嘅。我諗大家都會希望佢係好嘅，希望啲小朋友有啲好啲嘅生活，希望佢太太亦都可以好啲嘅生活，開開心心、幸幸福福。咁要點樣做呢？我諗佢要攝高枕頭諗清楚。」

蔡卓妍希望張致恒自己攝高枕頭諗清楚之後條路點行。（盧振輝 攝）

以「前朋友」稱呼對方 直言：大家冇欠咗你

追問張致恒至今是否仍未還錢、當初到底借出多少金額時，阿Sa未有透露具體數字，僅感嘆道：「其實我真係直頭冇諗了。（記者：預咗佢唔還？）我知身邊有啲朋友幾個月前都仲幫緊佢，但後尾睇新聞我仲見到佢又欠交電費、又其他，我就覺得『大家冇欠咗你㗎嘛』，啱唔啱先？我覺得佢自己真係要諗清諗楚，點樣可以改變到、改善到而家嘅狀況。其實我都唔想講咁多，但有時睇到會好心痛、好心噏。」