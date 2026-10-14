鍾培生莊雅婷酒店外箍頸摸背脊貼身攬攬　搭的士離去禮讓老婆上車

鍾培生（Derek）今年3月在淺水灣大宅以電影級規格打造《進擊的巨人》場景，向莊雅婷（Angel）成功求婚，轟動全城。兩人於同年7月迎來愛女，升格為新手父母。早前莊雅婷接受好友江陽的網台節目《江陽大道》專訪，大談兩人私下相處細節，她透露欣賞鍾培生心地善良，智商與情商都很高，日常相處不走溫柔甜蜜路線，反而喜歡互相揶揄打鬧。近日有人在麗晶酒店偶遇鍾培生和莊雅婷兩公婆，兩人貼身攬攬放閃，盡顯新婚夫妻之甜蜜！

鍾培生向莊雅婷求婚成功，場面震撼。（鍾培生FB）

鍾培生向莊雅婷求婚成功。（鍾培生FB）

鍾培生莊雅婷酒店外箍頸貼身攬

日前有網民在麗晶酒店見到鍾培生和莊雅婷兩公婆。兩人私下打扮隨性，莊雅婷穿上長外套，似乎生完頗為怕冷，而鍾培生則穿上短袖衫，他緊緊貼在莊雅婷身後，環抱住太太的脖子，將她擁入懷中，充滿霸道總裁感覺！之後的士來到，莊雅婷鍾培生雙雙上的士，鍾培生對太太寸步不離，錫到莊雅婷十足！不過有網民驚訝以鍾培生的百億身家竟然會搭的士。

鍾培生巨舖開幕太太莊雅婷挺巨肚撐場。（資料圖片 / 葉志明 攝）

莊雅婷欣賞鍾培生心地善良

莊雅婷在節目《江陽大道》專訪中提到，為何會選擇與鍾培生步入婚姻，莊雅婷表示兩人在私下性格非常相似，喜歡互相揶揄打鬧，但這正是兩人的生活樂趣。她更大讚鍾培生雖然嘴巴有時比較毒舌，但內心非常善良，智商與情商都很高。「第一次一起吃飯時我就覺得眼前一亮，因為我講的很多話題別人接不上，他不但能接得住，還能繼續延伸下去。」

鍾培生箍住莊雅婷條頸。（小紅書）

貼身企。（小紅書）

黐實老婆。（小紅書）

用手指摸莊雅婷背脊。（小紅書）

兩人一齊搭的士離去。（小紅書）

鍾培生先讓太太上車，好恩愛。（小紅書）