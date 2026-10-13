洪金寶突發嚴正聲明！　指陳美玉無權代表合約：絕不負責

影壇大哥大洪金寶於今日（2026年10月13日）透過兒子洪天明發出嚴正聲明，宣布已於今年4月1日正式終止與前代表人陳美玉（Mable Chan）的合作關係。聲明中強調，陳美玉此後無權代表洪金寶進行任何工作洽商或簽署文件，並表明對於任何未經授權的承諾概不負責。

洪金寶發聲明切斷前代表人關係。（《夢物語》預告截圖）

聲明中強調，陳美玉此後無權代表洪金寶進行任何工作洽商或簽署文件，並表明對於任何未經授權的承諾概不負責。（《夢物語》劇照）

切斷合作與所有華洋瓜葛 聲明無授權承諾一概不理

根據洪金寶簽署的聲明內容，他與旗下公司已於2026年4月1日解除了與陳美玉的合作關係，並終止及結束與對方的所有華洋瓜葛。聲明特別提醒各大合作夥伴、公司及好友，陳美玉今後不能再代表洪金寶作出任何承諾、工作洽商或簽署任何合約及文檔。

聲明中更嚴正指出：「如果陳美玉（Mable Chan）之前有任何行為或者非法利用本人名義作出的任何承諾，而本人沒有同意或授權有關行為，本人是不會接受及不負責陳美玉作出的行為」。洪金寶亦補充，若對方再非法以其名義作出承諾，他絕不接受且不承擔相關責任。

洪天明代父親洪金寶發出他的重要聲明。（IG/@tinming7471）

委任新接洽人朱淑儀 感謝各界支持

此外，洪金寶在聲明中公佈了全新的業務聯繫人。即日起，如有意與洪金寶接洽合作的各方好友及公司，需直接與朱淑儀女士（Ms. Elaine Chu Suk Yee）聯繫，並附上了聯絡電話及電子郵件。聲明最後表達了對各界一直以來支持的感謝，並對此次變動可能帶來的不便深表歉意。