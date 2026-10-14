《義和》突被抽起冇得播　HOY疑受壓用其他劇集頂上

近期HOY可以說是非常多搞作，除了剛完成亞運直播之外，接下來即將會播放新處境劇《你的保安李寶安》，暫時決定在10月26日的晚上9時半播放，不過不少人希望HOY可以調至8點檔，不過至今仍未有最新的改動消息。

HOY首部處境劇《你的保安 李寶安》。（鄧穎琪攝）

《義和》被抽起

另外，HOY本來已經買入馬來西亞Astro旗下2025年製作的中文劇集《義和》，劇集由黎諾懿和李佳芯主演，原定安排於本月尾晚上10點播出，不過《香港01》收到消息，《義和》將會被抽起，不能播放。至於原因，暫時未有一個確實的官方說法，不過有傳因為某一方面受到壓力所致。雖然無得播《義和》，但HOY會以其他國家的劇集頂上，下周二即將會開大型記者會公布最新消息。

《義和》由黎諾懿與李佳芯主演。（公關提供）

《義和》被抽起。（《義和》宣傳海報）

Astro雖然是一間馬來西亞的傳媒娛樂公司，不過也出品過不少港人出演的劇集，例如2018年的 《陽關道》（Demon's Path，2018）由香港著名編導王貽興、劉翁執導，主演包括香港實力派演員詹瑞文、陳國邦、艾威、江若琳等。另外還有2024年的《名門》（The Great Resonance，2024）—— 有香港殿堂級演員米雪、石修再度世紀同台，聯同馬來西亞本地演員合演一場家族豪門權謀恩怨大戲。

《陽關道》劇情改編自香港3大奇案，當中包括2011年發生的淘大花園無屍謀殺案。（《陽關道》劇照）