蔡卓妍親解懷孕疑雲　撐袁澧林自揭片場遇性騷擾：細個唔識應對

蔡卓妍（阿Sa）今日（13日）現身尖沙咀出席服飾品牌活動。早前盛傳懷孕的阿Sa，身穿長款大褸內搭貼身上衣，身形略顯豐滿且肚凸凸，加上一身平底鞋造型，活動現場亦避飲香檳，種種跡象令現場「孕味濃」。對此，阿Sa親自回應懷孕疑雲，並大方談及賀歲片拍攝、年尾 Side Track 演唱會籌備、住所隱私遭地產經紀洩漏，以及回應袁澧林揭發在工作現場受到性騷擾等話題。

阿Sa透露年底Side Track演唱會目前已基本設定好 Rundown。（盧振輝 攝）

阿Sa回應地產代理洩露住所隱私：要有職業道德。（盧振輝 攝）

身形圓潤被傳「有喜」 阿Sa澄清：有會同大家講

受訪時，面對記者送上「恭喜」，阿Sa即時笑着澄清：「未啊！（見妳避飲酒？）你哋唔好咁敏感啦。（著平底鞋喎？）品牌要著㗎！（又護肚？）因為我披住件褸，如果擺喺入面咪好似變冇咗兩隻手囉。總之有，我會同大家講。」還笑爆最近收到幾百個短訊，第一句已經不是問「係唔係？」，而是「恭喜」，「好正，完全唔fact check」。

新片演「Mean爆」食評人狂食 體重達人生最高峰

阿Sa解釋圓潤不少，是因為近期正與林峯合作拍攝新戲《食住上》，她在戲中飾演一名食評人，因此拍戲期間需要不停進食，磅數激增。「真係由早食到晚！我本身已經戒咗宵夜好多年，但因為拍攝時間好長，連深夜時段都要喺度『隊飯』。」她笑言現時體重已達「人生最高峰」，急需減肥運動，雖然有健身教練老公林俊賢（Elvis）幫手，可惜暫時未有時間。

談到劇組的拍攝趣事，阿Sa笑稱劇組簡直是「臥虎藏龍」。她分享道，有次拍攝打邊爐要吃花膠雞湯，原本以為是買回來的，沒想到竟是道具組工作人員親自煲製，還放足5隻雞，非常美味；另一次又有工作人員知她最近辛苦、見暈，特別為她煲了極為滋補的湯水，大讚劇組「好Sweet」。

對於新片拍檔朱栢康最近公開認愛。阿Sa直言：「咁優秀嘅男人，有拖拍好正常。」並預告兩人係死對頭，「拍之前大家已經研究點去演個角色，都幾好笑。（佢話佢戲中人設係崩壞？）其實成套戲冇一個人係正常㗎，我就係一個好mean嘅食評人，我有時覺得自己好似丁蟹上身咁。」

阿Sa 支持女演員受不禮貌對待勇敢發聲。（ig圖片）

Side Track演唱會歌單太完美「要做3日先完」

提及即將到來的Side Track演唱會進度，阿Sa透露有參考粉絲的意見，目前已基本設定好 Rundown（流程），預計11月會正式投入排練。她笑言：「早幾日我寫咗一個覺得無懈可擊嘅Rundown，集各家之大成，又加咗我和阿嬌（鍾欣潼）私人喜愛嘅歌曲，但呢個流程做3日都做唔完，所以仲要再精簡下！」

她亦透露這次演唱會希望與歌迷有更多互動，打造一個好玩的騷。被問到會否打側手翻時，阿Sa直言不會，強調這次是 Side track 演唱會：「講明係 Side track 啦，主打歌真係唔會唱㗎！」

演唱會售票發生小插曲，有不法之徒冒充內部員工，以「內部代購」行騙。阿Sa直言事件發生後，有同事和朋友要去差館落口供，真的很慘，「因為同事電話畀人hack咗，將入錢戶口改咗另外一個，有啲朋友唔清楚就入咗，都有幾十張飛。不過警察都話好難追。」

回應地產代理洩露住所隱私：要有職業道德

對於早前有地產代理未經同意將疑似其住所的相片和住址上載至網絡，阿Sa搞笑以「第三人身分」否認，「我唔係住嗰度㗎。雖然唔係我嘅地址，但我都戥個受害者好慘。希望佢哋唔會受影響啦。」阿Sa直言地產經紀私底下討論無可厚非，但公開上載至網上的做法非常不當：「大家都係大人啦，要有返啲職業道德，希望大家唔好咁做。」

支持女演員受不禮貌對待勇敢發聲

對於新生代女藝人袁澧林發文揭露在接受訪問，及工作環境中遇到性騷擾。阿Sa直言：「我覺得佢好勇敢，好支持如果受到呢啲對待嘅女性，可以勇敢發聲。」阿Sa回憶自己新人時期遇到類似情況：「我相信大家唔多唔少都有遇過啦，只係分別於嚴重同冇咁嚴重。我會諗返起以前真係太細個，發生嘅時候，自己根本都戇居居，係唔識去點樣處理，事後諗返先覺得『好似有啲唔係咁妥喎』。」

問到曾經受到過什麼言語冒犯，或不禮貌對待，阿Sa透露：「好多㗎，例如有時做嘢開會，一啲工作嘅夥伴，可能佢會用比較『男性主導』嘅思維去講一啲嘢，咁樣可能已經有啲『怪怪地』。但以前真係太細個，根本唔識得應對，同埋發生緊嘅時候，都唔知道原來係發生緊，事後先知道。」

阿Sa現身被指有孕味，她笑著否認，解釋只是拍戲吃胖了。（盧振輝 攝）

談拍攝「加戲」與親密戲 導演事前溝通最重要

對於袁澧林提到拍戲時被「加咀戲」，阿Sa表示自己與大部分合作過的導演和男演員均保持良好溝通。她強調，導演在現場扮演極重要的角色：「可能有啲尺度比較大嘅戲，導演會一早同大家講清楚，希望大家用一個好寫實嘅演繹方式，咁大家會有心理準備。」

阿Sa亦坦承拍戲多年曾試過被「加戲」，但她會選擇成熟地面對與處理：「叫加戲都有嘅，但事後都會講返。你可以用一個好成熟嘅方式去表達處理，例如問：『乜要咁樣㗎咩？我哋部戲嘅尺度原來咁大㗎？』（加咗咩戲？）過咗去呢啲唔講了。」