鍾雪瑩回應袁澧林被性騷擾風波：我係一個界線好清晰嘅人

袁澧林（Angela）今晨突於社交平台 發布長文，公開控訴一位文化雜誌記者曾在採訪過程中對其進行言語性騷擾。此事件的導火線，源於鍾雪瑩較早前在 IG 限時動態轉發的一篇宣傳文章。

袁澧林（Angela）突於社交平台 發布長文。(資料圖片)

該文章開端寫道：「瞞住『阿爹』撻著阿倫，鍾說老師從影生涯激罕色慾演出，少少震撼。#善男信女」，文中提及鍾雪有份參演的兩部電影《我阿爹想旅行》與《善男信女》。面對如此嘩眾取寵且帶有性化暗示的字眼，鍾雪瑩直接在動態中表達強烈不滿，公開與該寫手的對話，重申作品與此類低俗宣傳毫無關係，引發業界與網民的熱烈討論。

文中提及鍾雪有份參演的兩部電影《我阿爹想旅行》與《善男信女》。(盧振輝 攝)

鍾雪瑩怒轟文化寫手嘩眾取寵

鍾雪瑩在限時動態中直言，自己已向該名文化界寫手兼主編發出回覆：「我對你呢段文字好反感，除咗話你嘩眾取寵之外，完全睇唔到同套戲有咩關係。無論如何，多謝你來欣賞我哋嘅電影。」

鍾雪隨後續寫道，對於原意是用來褒獎優秀作品的文章演變成如今模樣感到心痛：「原意用來褒獎好作品的文章，真的還要流於這樣嗎？這種角度、這些用字，加點不實，這樣嗎？你認為作品好，何不只說好，而仍然是要這樣嗎？」此番言論隨即獲得不少同業與粉絲的大力支持。

鍾雪瑩怒轟文化寫手嘩眾取寵。(盧振輝 攝)

鍾雪瑩的勇敢發聲，亦意外勾起了袁澧林（Angela）大約半年前的傷痛記憶。Angela 透露，當時她正為電影《電競女孩》進行宣傳，與同戲女演員一同接受訪問，期間卻遭遇了極度不快的言語性騷擾經歷。

袁澧林以「那些永遠不會到來的道歉」為題發長文，坦言：「這篇文章寫於年初，就在事發不久。我花了數月思前想後，終於鼓起勇氣，將它刊登於今年4月《號外》雜誌專欄。沒想到再過半年後，將它公諸於世的時刻再出現。」此文一出，瞬間震撼整個演藝界與文化界。

(盧振輝 攝)

鍾雪瑩表示人與人之間應尊重

今晚（13/10）鍾雪瑩現身電影首映禮，首度就事件親身接受《香港01》訪問。被問到事發後的心情與看法，鍾雪表示：「我哋實質上已經寫咗好長、好盡咁寫咗出嚟啦。我覺得每個人嘅接收程度同埋發放資訊嘅程度都係唔同嘅。盡量每個人都了解對方嘅界線，或者畀返一些對方面對適合嘅方法，去維持一個好嘅交流。如果有一個人表達，然後對方接收嘅時候覺得唔舒服嘅話，其實大家可以即刻講：『喂，我啱啱唔係好舒服喎』，可以講畀對方聽，咁就可以避免好耐好耐之後大家心裏面都仲有呢樣嘢諗緊。」

鍾雪瑩現身電影首映禮。(盧振輝 攝)

談到當初向對方反映後的情況，鍾雪補充道：「我同佢講咗之後，對方都有表示歉意嘅。但其實我同 Angela（袁澧林）嘅重點係，我哋覺得呢個行為先係最值得大家去思考。因為其實每日都發生緊，每一個行業、男女之間嘅尊重，人同人之間或者每一個群體，都需要用彼此舒服嘅方法先可以做一個好嘅交流。」

鍾雪。(盧振輝 攝)

鍾雪瑩自認界線清晰

對於社交平台上不少圈中人及網民留言支持，鍾雪被問到會否擔心公開事件會影響日後的工作或合作關係，她心平氣和地回應：「我諗每一個人點樣對人，都係佢哋自己嘅責任嚟嘅。純粹係可能掂到我，或者掂到袁小姐嘅時候，我哋就覺：『誒！我哋好似應該要同返對方講我哋唔舒服』，純粹係咁樣，我哋冇諗到要做出啲咩好偉大嘅事。」

被問及過往在片場或受訪時有否遭遇過類似被「抽水」或越界的情況，鍾雪明確指出自己是一個界線十分清晰的人：「我自己就係一個界線好清晰嘅人，因為我都好鍾意表達嘢，暫時就冇咁嘅情況。」