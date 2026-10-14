地獄大狀丨林愷鈴齊陰校服造型超清純　現實係超強學霸港大碩士生

現年26歲的新生代女星林愷鈴（Ashley）於熱播劇《地獄大狀》最新一集中逆齡登場，換上清純校服並剪了極具反差感的齊瀏海，親自飾演女主角的中學時期。她憑藉逼真傳神的少女動態與細膩神韻，令不少觀眾一度以為劇組起用全新特約演員代打。其入木三分的造型與演繹，甚至在拍攝現場鬧出讓導演當面「認唔出」的爆笑插曲。

林愷鈴飾演的大律師邱蔭蔭刻薄好勝，凡事去到盡，一次意外落到地獄後死過翻生，為了換取陽壽，不得不幫鬼魂打官司、處理遺產。（IG@kaening）

導演發文表示：我見好多觀眾原來一開始認唔到Ashley，以為係搵另一個人演。（FB@Vicky Wong 黃偉傑 - 導演）

林愷鈴逆齡扮中學生。（IG@kaening）

林愷鈴學生時期相。（IG@kaening）

林愷鈴學生時期相。（IG@kaening）

導演黃偉傑驚呼「完全認唔到」

劇中，林愷鈴梳著齊瀏海穿著校服登場，將青春期女生的青澀嬌俏演繹得淋漓盡致。無論是在洗手間遭受校園欺凌時無助委屈的微表情，或是翹起雙腳打惡作劇電話時的鬼馬調皮，皆拿捏得恰到好處，毫無26歲演員扮演十幾歲少女的違和感。

該劇導演隨後亦在社交媒體上公開花絮，力證林愷鈴可塑性極高。導演透露拍攝當天，林愷鈴曾走到身邊主動打招呼道：「導演早晨！」，他點頭回應後繼續低頭工作，直至三秒後回過神仔細打量，才驚覺眼前穿著校服的純樸「中學生」正是Ashley本人，笑言「完全認唔到」，並盛讚她專業且完美呈現出最貼近自身的青春本色。

林愷鈴同伍詠詩親身穿上校服飾演角色的學生時期，完全沒有違和感。（IG@kaening）

名校聖保羅畢業考入港大

林愷鈴身上獨有的知性氣質與天然書卷味，與其戲外的真實求學經歷息息相關。她自幼品學兼優，中學就讀於本港傳統名校聖保羅男女中學，隨後更以優異成績考入香港大學建築學系獲頒文學士學位，其後更修畢香港大學英語文學與語言學文學碩士。隨著劇集引發討論，不少網民翻出她昔日的港大畢業照及真實學生時期舊照，紛紛大讚她穿起畢業袍或校服時皆散發自然優雅的學霸風采。

林愷鈴及媽媽龔慈恩。（IG@kaening）