「3億千金」張寶兒曝光新租住複式豪宅　BB房無敵海景泳池極開揚

有「3億千金」之稱的張寶兒（Bowie）與丈夫袁偉豪（Ben）於2017年因合作拍攝TVB真人騷《打工捱世界II》結緣，2020年結婚，婚後育有兩子「袁咕碌」及「袁氹氹」，一家四口幸福美滿。夫妻倆原本住在市值6,600萬的清水灣豪宅，早前曾懷疑因樓上爆渠而陷入「天天漏屎水」的噩夢（其後證實為自家牆內熱水管爆裂所致）。忍無可忍的張寶兒近日終於宣布成功搬往全新兩層複式豪宅新家。日前張寶兒再分享了BB房佈置，面對開揚海景，環境令人羨慕！

袁偉豪張寶兒全家福畫面溫馨。（IG@benontheroad）

袁偉豪張寶兒全家福。（IG@benontheroad）

張寶兒曝光新居BB房空間闊落

張寶兒在社交平台分享家中BB房佈置。率先映入眼簾的是大片落地玻璃窗外的開揚海景，藍天白雲青山綠水，無敵景觀使人心曠神怡，更見出面有泳池。而BB房以白色為主調，設計簡約高雅，房內擺滿小朋友用品，有BB床、各種各樣的玩具和書籍、BB彈床、小朋友桌子和椅子，以及一部電子鋼琴、一張白色梳化。

即使放置了多樣物品，空間依然綽綽有餘，張寶兒兩個小朋友能盡情地在地下畫畫活動，更可以對住海景騎木馬跳彈床。張寶兒注重啟發孩子藝術天份，讓大仔「袁咕碌」嘗試彈鋼琴及結他，並於寬敞地面隨意塗鴉，張寶兒臉上難掩幸福之情，相信育兒生活十分快樂。

張寶兒清潔舊居。（抖音）

袁偉豪張寶兒一家人原本住在市值6,600萬的清水灣豪宅，早前卻因樓上爆渠陷入「天天漏屎水」的噩夢。（抖音）

袁偉豪透露新家僅暫時租住

雖然新家住得舒適，然而袁偉豪曾受訪透露新家僅為暫時租住。袁偉豪曾於上月出席活動時透露，原希望將房子「一買一賣」，但未賣得出唯有「揸住先」，加上由於舊居需作維修，而工程期間會產生甲醛，所以先搬離舊居。他表示雖然要供樓又要交租，但舊居維修後可能會租出去，又或到時可「一賣一買」，所以不用為他們擔心其供樓負擔。張寶兒亦補充，稱兩間屋大細相若，除了舊居須作維修外，夫妻倆亦考慮到舊宅格局原本只適合二人世界；如今隨着孩子日漸長大，玩具與書籍堆積，加上各類家居安全考量，因而決定遷出以提供更開揚的活動天地。

張寶兒曝光海景新家。（抖音@張寶兒 Bowie Cheung）

空間闊落。（抖音@張寶兒 Bowie Cheung）

面對開揚海景。（抖音@張寶兒 Bowie Cheung）

小朋友玩得好開心。（抖音@張寶兒 Bowie Cheung）

擺放了彈床。（抖音@張寶兒 Bowie Cheung）

張寶兒陪小朋友玩。（抖音@張寶兒 Bowie Cheung）

自小培養兩個兒子的藝術細胞。（抖音@張寶兒 Bowie Cheung）

大仔彈結他。（抖音@張寶兒 Bowie Cheung）

旁邊有電視機。（抖音@張寶兒 Bowie Cheung）

小朋友與貓貓玩。（抖音@張寶兒 Bowie Cheung）

張寶兒享受育兒生活。（抖音@張寶兒 Bowie Cheung）

放有BB床。（抖音@張寶兒 Bowie Cheung）