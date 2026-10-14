三代同糖｜車婉婉爆喊送別吳若希　冇問點讚風波：未畀高層省過咩

TVB處境劇《愛・回家之三代同糖》（下稱《三代同糖》）開播以來，收視與口碑均不似預期。近日有傳主角吳若希（Jinny）因演技被指浮誇，加上疑似向「對手」示好，點讚網民建議HOY處境劇《你的保安李寶安》改於晚上 8 時播出以對撼《三代同糖》的帖文，而觸怒高層被「照肺」，導致其角色於第 50 集後「被消失」。雖然吳若希及後澄清，指暫別劇組純粹因家事繁多需要休息，但外界依然議論紛紛。儘管面對演員變動，但《三代同糖》竟反高潮成為今年台慶劇之一，並宣布有多位《開心速遞》演員「回家」。對此，有網民認為是劇組「救亡」之舉，亦有網民覺得是「變陣」撼HOY。劇組今日（14日）安排傳媒探班，車婉婉、李茵彤、何依婷、徐榮等演員均有現身，並正式宣布樊亦敏和歐瑞偉加入。

車婉婉預告樊亦敏的角色與她關係密切。（葉志明 攝）

眼睛發炎急睇醫生

車婉婉接受《香港01》訪問時，透露前一天眼睛突然發炎，疑因休息不足導致眼火上升。為免影響拍戲進度，她昨日完成工作後便「飛車」前往睇醫生。車婉婉透露醫生隨即為她緊急處理，目前眼睛狀況已無大礙，但近日劇組拍攝日程極度緊湊，基本上每日都要「朝八晚七」開工，行程安排得非常緊密。

劇集成為「台慶劇」 車婉婉：多咗個勳章

問到是否因為劇集成為今年「台慶劇」之一，所以進入作戰狀態？車婉婉直言事前並不知情，甚至要問監製才知道有何分別。「其實我都唔知，我應該要問下監製，我哋變咗台慶劇有啲咩唔同？其實都好開心，因為一直我都唔知台慶劇嘅感覺。突然間唔知邊個話我哋係台慶劇，感覺好似突然間多咗個勳章咁樣，多咗一件事，亦都令我自己更加要做好呢件事，更加唔可以肉酸，更加要做得更加好！」

車婉婉疑因休息不足導致眼睛發炎，看醫生後已沒有大礙。（葉志明 攝）

有指劇集「對撼」HOY。車婉婉認為TVB在市場上一直面臨不同單位的挑戰，左右前後都有競爭，絕對是一件好事。「大家其實都係良性嘅競爭，唔同單位會做唔同嘅娛樂節目，無論綜藝定係戲劇，有競爭大家就會有進步。我覺得冇話死定打邊度，最終目的都係想觀眾得到好嘅娛樂！」問到高層曾勵珍有否親自到劇組給指示？車婉婉笑言：「我冇見到珍姐啊。我亦冇收到變咗台慶劇後要有咩要求，每日都係好認真做。」

車婉婉形容現在是劇集的「栽種期」，大家都付出好多心機，希望觀眾多些包容，好的可以鼓勵，不好的地方也可批評，讓他們改良，加上現在加入樊亦敏和歐瑞偉兩位有經驗的處境劇演員，是非常好。

車婉婉直言劇集成為台慶劇與否，大家都是很認真去演好。（葉志明 攝）

談吳若希暫別劇集

雖然吳若希闢謠是請假暫別劇集，但外界仍多猜測，問件事會否對劇組氣氛造成影響。車婉婉表示自己也是收到通告才發現沒有對方的名字，並不清楚對方請假的具體原因及假期長短。「我收呢幾日嘅通告都見唔到佢個名，即係話佢唔洗返工啦，聽聞話佢係請假，請假就唔知幾時開始請。」

車婉婉笑言，因為對方請假，原本許多三人的家庭場口，如今重任全落在她與李茵彤身上。「本來有啲係佢同佢女，或者佢同我，變相依家屋企裏面得返我哋兩個，有啲場口就得返我哋兩個撐。不過又有新嘅角色加入，同埋舅父又返嚟，所以其實都好熱鬧！」

車婉婉直言當日拍攝吳若希送別戲時，忍不住爆喊。（葉志明 攝）

車婉婉透露吳若希請假前的最後一場已拍了，是「離開香港」的送別戲份，「嗰場戲我哋拍咗，因為劇情講佢離開香港，嗰時我哋有一齊拍戲同溝通。」追問當時有否不捨哭出來？車婉婉笑稱：「爆裂啊！我個『水煲』不是浪得虛名，唔可以望住佢，我話『你take care』，然後就擰走個頭，因為嗰場戲個劇本本來就係咁寫。（知唔知佢幾時會返嚟？）唔知，因為唔知佢請假請幾耐。」

對於有指吳若希「被離開」，是因早前在社交平台上點讚HOY的貼文，車婉婉直言自己沒有特意去過問或八卦。「我都係睇報紙寫出嚟，跟住我唔敢問啊，問邊個？問返佢本人可能佢會好Feel bad，問高層未畀人省過咩，所以我唔問啦，唔好咁八卦！」笑問她之後玩社交平台點讚會否小心？車婉婉自言平時有近視，加上拍劇工作繁忙，看完劇本已經累得不想看電子產品。

談及劇名為《三代同堂》，如今中間一代缺席會否影響故事架構？車婉婉隨即劇透澄清，指劇本設定中她還有一個兒子在加拿大。「原本個劇本就寫我有個女、有個仔嘅，個仔喺加拿大住，我自己偷跳返嚟。中間劇情會點發展，會唔會有個仔返嚟？個仔係邊個？大家可以估下！」當記者問她心目中有沒有理想的「兒子」人選時，車婉婉即時大笑點名：「周嘉洛囉！因為我之前同佢喺《痞子無間道》合作過，做過佢媽媽，所以我覺得同佢合作會好開心！」

李茵彤透露劇中開了「大學線」，劇情有趣。（葉志明 攝）

吳若希慘成「收視代罪羔羊」？ 車婉婉：歌有歌命，劇有劇命

對於部分網民將收視成績不理想的責任歸咎於吳若希，令她成為「代罪羔羊」。車婉婉坦言：「我畀唔到意見。網民咁覺得，但我又唔係咁睇。」另外也有傳劇集有意大換血？車婉婉表示未聽聞，但她自言面對一些批評時，心態上難免會有迷失，因為每個新角色和劇集都需要時間讓觀眾去適應和磨合。「真係需要少少時間嘅，但我依家個心態就係，好多嘢我都控制唔到，我唯有每日返嚟做好自己嘅功課，拍好佢。我亦信任我哋嘅團隊、導演同監製。」

車婉婉更有感而發：「我經常都覺得，歌有歌條命，劇都有劇條命。將我自己呢一刻做得最好嘅嘢擺出來，希望慢慢過咗成長期之後，觀眾會接受同搵到鍾意嘅點。」

車婉婉歡迎樊亦敏和歐瑞偉加入《三代同糖》。（葉志明 攝）

李茵彤讚「媽咪」友善 如朋友般鼓勵

身邊的飾演吳若希女兒的李茵彤，亦深有同感，直言拍攝對方離港那場戲時，她有把自己的真實情感放進去，「『好唔捨得媽咪啊，快啲返嚟喇。』都有講呢啲嘅，但佢都係請假之嘛。」談到與吳若希演對手戲，李茵彤直言：「有時我做到有些困難或者卡住嘅時候，佢好似好朋友咁鼓勵我，話『OK呀，畀啲時間自己』，真係好Nice！」

李茵彤讚「媽咪」友善 如朋友般鼓勵。（葉志明 攝）

力撐古淖文開紅館演唱會

此外，《中年好聲音2》冠軍古淖文宣佈開紅館演唱會。車婉婉坦言當初聽到消息時甚至不敢相信自己的耳朵。「我初頭聽到呢個消息嘅時候，我係『古淖文？紅館？係真嘅？』後尾確認咗之後，我哇，好開心啊！我Deep down覺得好Proud of him，因為見住佢一路以來由參加比賽到依家，真係好大嘅鼓勵！」

對於外界有聲音質疑古淖文歷尚淺、未夠歌或未夠班登紅館，車婉婉即時出言維護，鼓勵對方不要理會雜音，「唔好理其他，有老世（支持）咪唱囉！用成績同技能證明畀人睇！古淖文唱Live水準係好高，千祈唔好畀人打擊到信心。」

力撐古淖文開紅館演唱會 。（葉志明 攝）

車婉婉更談起日前到紅館看許志安演唱會，在台下合唱《會過去的》，網民覺得美中不足。當時也在場的李茵彤，笑說：「我喺旁邊大叫，心情好激動啊！因為望住一個原唱喺台上，另一個原唱喺身邊。」車婉婉則感性地表示：「唔緊要嘅，嗰一刻焦點完全喺安仔身上。雖然嗰首歌我有份唱，但我睇住萬人大合唱，又有咁多人愛護佢，我好感動，仲開心過上台一齊唱。」車婉婉更期待許志安能開Part 2，因為先前她幫朋友買門票都不幸「被Cut飛」，足見其受歡迎程度，所以舉腳贊成。