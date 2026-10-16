61歲羅霖低胸高衩裙大騷長腿　凍齡功力驚艷全場：年齡從不是枷鎖

現年61歲的1991年亞姐冠軍羅霖（Candy），保養功力向來驚人，被封為「凍齡美魔女」。日前羅霖現身深圳出席品牌活動，並於社交平台上載活動現場的精華短片，當日羅霖身穿一襲白色低胸吊帶高衩晚裝，身材修長纖細、皮膚緊緻，狀態極佳，完全看不出真實年齡！

羅霖以大熱姿態奪冠。（影片截圖）

羅霖以大熱姿態奪冠。（影片截圖）

凍齡功力驚人！

凍齡美魔女。（IG@candylolam）

凍齡美魔女。（IG@candylolam）

慶祝生日。（影片截圖）

慶祝生日。（影片截圖）

61歲羅霖白色低胸高衩晚裝大騷美腿 感性發文：年齡從不是枷鎖

從羅霖分享的片段可見，她身穿白色吊帶低胸晚裝，裙襬特設高衩設計，隨着步伐隱約露出一雙修長美腿，紮起高馬尾的她神采飛揚，在台上親切地與主持人及現場嘉賓互動，盡顯優雅氣場。羅霖寫道：「年齡從不是枷鎖，抗衰的本質，不是對抗歲月，而是留住屬於自己的狀態與底氣。」網民紛紛留言大讚她凍齡功力驚人，完美詮釋了成熟女性的魅力與底氣！

低胸高衩裙大騷長腿。（影片截圖）

現身深圳出席活動。（影片截圖）

現身深圳出席活動。（影片截圖）

狀態大勇。（影片截圖）

狀態大勇。（影片截圖）

明艷照人。（IG@candylolam）

羅霖大方公開凍齡秘訣 投資6位數創自家美容品牌

羅霖年過60依然明艷照人，她曾在接受《香港01》訪問時大方公開凍齡秘訣，除了最基本的「清潔、防曬、保濕」三大鐵則外，她特別強調食療比塗抹更重要：「梗係要食下啲滋補品啦，飲多啲湯水呀！」她指出香港女生顯年輕，全賴愛喝湯的習慣，更親授平民保養法：「譬如話我哋一啲花膠，唔使買好靚好大隻嘅，買啲細細隻嘅用嚟煲湯呢，都會令皮膚有多啲膠原蛋白，全身都會靚囉！」除了花膠，她亦強調要多攝取優質蛋白質如雞蛋、雞胸和海鮮，真正做到由內靚到外。一向甚有美容心得的羅霖，更自爆決定與朋友合資創立自家美容品牌：「因為咁多年嚟好多朋友都會問我『你用咩護膚品呀？』咁我希望可以自己出一個同大家分享囉。」被問到投資金額，她透露非常穩陣：「因為我哋要試水溫㗎嘛，試下就六位數字先啦，六位中啦。」

羅霖《Timeless凍齡美魔法》

羅霖一向被封為圈中「美魔女」。（IG@candylolam）

大曬白滑玉背。（IG@candylolam）

好Fit！（IG@candylolam）

換上校服仍相當有睇頭。（IG@candylolam）

羅霖與兩個兒子。（IG@candylolam）