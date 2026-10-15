吳卓羲放閃認與張曦雯心靈相通　口快快爆已見家長：畀啲空間我哋

吳卓羲和張曦雯（Kelly）的緋聞近排傳得熱烘烘，兩人今日（15日）以「同色系」情侶裝於電視城宣傳新劇《璀璨之城》時，繼續成為焦點。在拍照環節時，有現場記者打趣稱呼二人為「兩公婆」，吳卓羲甜笑後說：「你們真的入戲㗎啫。」其後他更興致勃勃地充當攝影師，幫同場的陳曉華和陳瀅拍照，心情大靚。

吳卓羲和張曦雯這對緋聞情侶，以「同色系」裝束現身劇集宣傳，非常有默契。（葉志明 攝）

穿情侶色認「心靈相通」

吳卓羲與張曦雯接受訪問時，被記者打趣問及是否預先夾過穿「情侶色」？吳卓羲笑言這純屬潮流趨勢：「這是潮流嘛！大家都是跟著潮流的顏色來穿。」追問前一晚是否有私下溝通？他們雖然說沒有，但吳卓羲幽默表示彼此「心靈相通」：「拍了這麼久戲，有些心靈相通也是無可厚非的。」

對於早前兩人在劇集宣傳活動回應緋聞時，互動充滿愛意，網民Like爆之餘，更形容「眼神甜到漏」，吳卓羲笑言：「所以證明這齣戲好看啊！我們演得很像真。」上次訪問是否真情流露？張曦雯幫口說：「難道哭著做訪問嗎？」兩人一唱一和。

面對記者連番追問緋聞及感情進展，吳卓羲和張曦雯不僅沒有絲毫尷尬，還互相「打情罵俏」。（葉志明 攝）

吳卓羲大讚張曦雯「方方位都靚」

問到吳卓羲在拍攝現場是否也經常為張曦雯攝影，吳卓羲直言：「我們是演一對，當然拍她比較多。」當問及在他鏡頭下的張曦雯哪一個角度最吸引時，吳卓羲毫不吝嗇讚美之詞，大讚對方：「方方位都靚！（特別捕捉長腿？）不要講這些，我們是很正經拍照的。」一旁的張曦雯聞言亦露出甜美笑容。

張曦雯父母曾探班 吳卓羲現場「見家長」

緋聞鬧得熱烘烘，問到報道出街後，屋企人有沒有追問？吳卓羲稱家人不八卦；張曦雯則透露父母在拍攝期間曾專程前來劇組探班，當時吳卓羲亦在場，被笑指早已成功「見家長」。問及張父張母對吳卓羲的印象如何，是否覺得他十分帥氣時，張曦雯笑言當時他們沒有太多交流，只是互相打了個招呼。父母有無讚「揀得好」？被迫到牆角的張曦雯，無奈笑答：「沒有啊！」

吳卓羲讚張曦雯「方方位都靚」。（葉志明 攝）

符合擇偶條件？ 張曦雯：畀啲空間我哋

記者提到張曦雯過往公開的擇偶條件，包括「長得帥、會講廣東話、孝順、幽默風趣、高過自己，以及喜歡貓」，發現吳卓羲竟然「全中」！對此，張曦雯害羞表示：「所以可以給我們一些空間了解一下。」此言一出，現場即時起哄。

問到吳卓羲，張曦雯是否又符合他擇偶條件？他與張曦雯答案一樣：「給我們一些空間。」問到兩人感情進度去到哪裡，吳卓羲發揮幽默本色笑答：「進度去到第三集，今天第四集！」

張曦雯口快快爆父母已見過吳卓羲。（葉志明 攝）

看吳卓羲高海寧激吻戲不吃醋 張曦雯讚刺激

現場重播吳卓羲和高海寧昨晚劇中的激吻戲，問張曦雯有沒有看到眼火爆？她笑言：「覺得刺激囉！」但拍攝當時她不在場，並非因為「避看」，而是兩個場口是分開拍攝。吳卓羲幫手解圍，稱與高海寧這場親熱戲都難拍，因為凌晨拍攝，很睏。事前可有向張曦雯備案？他表示：「我覺得她是很專業的演員，她有看劇本的。」

提到劇中角色為老公不擇手段，做很多「小動作」，怕不怕角色乞人憎？張曦雯稱其角色其實很聰明，與老公一起對抗張智霖。她還自爆為角色準備了30套私伙衫和首飾，當中一套馬甲晚裝，網民更激讚其身材相比起當年周慧敏的宮廷裝都毫不輸蝕。張曦雯多謝讚賞，該晚裝是她特意找越南設計師訂製的。

回應林峯「多啲平衡生活」

提到好友林峯日前出活動，叫他拍拖要帶女朋友出來給兄弟看看，並叫他「幾十歲人要多點平衡生活」。對此，吳卓羲爆笑回應：「帶什麼給他看？（女朋友啊？）他那時候又不帶給我看？笑問他現在生活是否已經得到平衡，吳卓羲笑著扮傻：「不明白你們說什麼！好啦，夠啦，唔該晒！」

張曦雯吳卓羲。（葉志明 攝）

張曦雯吳卓羲。（葉志明 攝）

張曦雯吳卓羲。（葉志明 攝）

張曦雯吳卓羲。（葉志明 攝）

張曦雯吳卓羲。（葉志明 攝）

張曦雯吳卓羲。（葉志明 攝）