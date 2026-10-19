鄭紹康曾目擊女團後巷遭辱罵　經理人指住鬧：冇我，你哋去咗做X

「天下第一關」鄭紹康（Francis）日前現身蘭桂坊《蘭桂坊怪物巡禮夜》發布會，並擔任司儀。除了回應早前他在IG提到一對欠缺社交禮儀的「低班男女」後續，及講到王賢誌欠債及破產一事之外，他亦分享了在圈中發生的冒犯和辱罵事件，透露近十年間曾於首映活動外，目擊有經理人於後巷辱罵一隊女子組合：「你哋如果唔係我，你哋去咗做__啦！」

鄭紹康勸欠債王賢誌回港守破產令 願助對方搵工：做人要爭氣

「天下第一關」鄭紹康（Francis）日前現身蘭桂坊《蘭桂坊怪物巡禮夜》發布會，並擔任司儀。（鄧穎琪攝）

「天下第一關」鄭紹康（Francis）日前現身蘭桂坊《蘭桂坊怪物巡禮夜》發布會，並擔任司儀。（鄧穎琪攝）

袁澧林發文述說身為女性及女演員歷年承受過的性騷擾及矮化、厭女經歷。（IG@angela.yuen）

首映後巷驚見經理人指住女團鬧：唔係我，你哋去做X

早前袁澧林發文驚揭自己宣傳《電競女孩》受訪時，遭文化記者以「我好像坐緊枱」為開場白，同時提到入行前後多次被異性言語性騷擾、無故性化矮化、厭女等，又或是工作時被男藝人突然加錫面頰戲等等，道出女藝人甚至女性困境；就連蔡卓妍（阿Sa）回憶自己新人時期遇到類似情況，指工作環境有很多人以男性思維去講說話，聽感有不妥：「我相信大家唔多唔少都有遇過啦，只係分別於嚴重同冇咁嚴重。」Francis在圈中人緣極廣，問可有女藝人曾向她訴苦，他直言有，之後就分享了一次自己親身目擊的經歷：「我聽過有隊女子組合，行過喺後巷，係一個首映禮嘅後巷，俾經理人指住嚟鬧，『你哋如果唔係我，你哋去咗做咩啦！』動物嚟嘅，OK？我聽到我覺得好哽耳呀呢句嘢！」

Francis分享了一次自己親身目擊的經歷：「我聽過有隊女子組合，行過喺後巷，係一個首映禮嘅後巷，俾經理人指住嚟鬧，『你哋如果唔係我，你哋去咗做咩啦！』動物嚟嘅，OK？我聽到我覺得好哽耳呀呢句嘢！」（鄧穎琪攝）

力撐女星不平則鳴合理反映：真係接受唔到你就要講

Francis指事發地點是戲院側邊位置，並非私人空間，所以路過都一定會聽到，而當時他大感詫異：「我覺得係too much，真係too much。我唔知嗰個女子組合後尾點樣同佢經理人講，但係呢件事我好記得，我覺得係唔應該發生。」袁澧林的帖文也寫到，身處娛樂圈若勇敢發聲，可能會被批評「想紅」甚至是檢討受害者等等，因此很多女性受傷後只能選擇沉默：「因為公開發聲的代價，往往沉重得令人難以承受。」對於有藝人可能怕影響工作機會，就算被冒犯也未必感出聲，問Francis會否建議如何表達較好？他認為不需有任何技巧去修飾，直接講就夠：「不平則鳴！有啲咩你覺得真係接受唔到你就要講，但係當然要理性咁講，唔係話拖吓手或者有啲都唔係好親熱嘅戲，你就Object咗佢嘅話，咁又唔係好make sense嘅，我覺得合情合理哋去反映，幕後團隊都會明白。」

Francis對事件大感詫異：「我覺得係too much，真係too much。我唔知嗰個女子組合後尾點樣同佢經理人講，但係呢件事我好記得，我覺得係唔應該發生。」（鄧穎琪攝）