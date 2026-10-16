呂慧儀告別《愛回家》變女強人　赴劍橋教育峰會全英發表AI演講

憑《愛·回家之開心速遞》「熊若水」一角深入民心的呂慧儀，隨着劇集迎來結局，正積極拓展個人事業版圖，華麗轉型為商界女強人，為其創辦的科技教育中心尋求更多發展與合作機會。

赴劍橋發表AI學術演講

昨日（15日）呂慧儀在社交平台上分享了前往英國參與「劍橋大學人工智能教育峰會」（Cambridge AI in Education Summit 2026）的盛況。從宣傳海報可見，她以其創辦的科技教育中心代表身份獲邀發表演說。在現場照片中，她身穿孖襟背心配搭黑色長裙，掛着寫上「Executive Director （執行董事）」的工作證，在台上淡定自若地向來自25個國家共170位AI專家講解香港K12英語教育如何配合AI支援，展現出專業的女強人風範。她坦言能代表香港參與國際學術研討會並發表首份學術演講感到與有榮焉，儘管在眾學者面前演講「壓力山大」，仍視之為將勤補拙、解鎖新技能的突破機會。

全文如下：

「榮幸出席英國劍橋大學舉辦的科技教育峰會，能與來自 25個國家 170 位人工智能專家一起參與其中，作為其中一位參與者並且來自香港，實在是與有榮焉。🥰

感謝劍橋大學的邀請，在眾多參與者中挑選我們 @wingseduhk 到來參與國際性學術研討會，在這頂尖的學府裡發表我的第一份學術演講，跟各位學者分享我們科技教育公司，在香港進行K12的英語教育是如何配合AI的支援，讓孩子和家長們能夠得到更好的學習成果和資源分配。這趟旅程實在是難能可貴的經驗。🥹

期望未來能夠將在這裏學到的運用到我們的科技教育公司，面對AI教育的浪潮，能乘風而上。✈️PS：在各位學者面前演講確實壓力山大😬，但我相信只要肯努力將勤補拙，每一次的困難都是突破自己的機會，也能讓自己技能解鎖。感恩。❤️」

呂慧儀：「商務出行，速去速回。」（IG@konniecrab）

呂手慧赴劍橋教育峰會全英發表AI演講。（IG@konniecrab）

呂慧儀以公司執董身份發表AI演說。（IG@konniecrab）

呂慧儀以公司執董身份發表AI演說。（IG@konniecrab）

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取經科企：親訪騰訊總部尋求合作

除了遠赴英國交流，呂慧儀日前亦親身拜訪了科技巨頭騰訊的總部。此行絕非玩票性質，而是實打實地為教育中心尋求合作。她對騰訊總部內設有健身室、攀石牆及籃球場等多方位設施讚不絕口，大開眼界之餘，也從中獲得了優化教育中心未來發展與工作環境的新啟發。

早前參觀騰訊。（IG@konniecrab）

早前參觀騰訊。（IG@konniecrab）

早前參觀騰訊。（IG@konniecrab）

學霸底子：理科才女持續進修開拓教育王國

現年44歲的呂慧儀向來是名副其實的「學霸」。她中學畢業於屯門區 Band 1 名校，高級程度會考中化科奪A、理科全級第一，其後於2004年以優異成績畢業於香港科技大學電子工程系。自2006年參選港姐奪得季軍入行後，她一直不斷增值自己。在2018年離婚後，她以單親媽媽身份獨力照顧兒子，去年更完成牛津大學賽德商學院的行政管理課程，且所有科目均考獲80分以上。如今她將深厚的理科學術背景與商業頭腦完美結合，在AI教育浪潮中乘風而上，努力為自己的教育王國開拓新版圖。

呂慧儀告別《愛回家》變女強人。（IG@konniecrab）

呂慧儀告別《愛回家》變女強人。（IG@konniecrab）

呂慧儀告別《愛回家》變女強人。（IG@konniecrab）

呂慧儀告別《愛回家》變女強人。（IG@konniecrab）