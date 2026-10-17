石天欣移居美國8年突然宣布離婚　飽受抑鬱煎熬：經常掌摑自己

現年34歲、前TVB藝人石天欣因為「童顏」而經常在劇集內飾演學生，除了學生外，她亦多次在劇集內被強姦，因此亦有「御用受害人」之稱。直到2014年離巢TVB，兩年後與拍拖四年的圈外男友Jacob拉埋天窗，之後隨夫到美國定居，其後逐漸淡出幕前，只間中會在影片頻道「石破天欣」拍片分享生活。然而，沉寂三年的她前日（10月15日）突然在社交平台發佈長文，不但宣佈已經離婚，更剖白自己多年來飽受情緒病折磨的痛苦經歷，令不少網民感到震驚與心疼。

石天欣於2014年離開TVB，她離巢後曾於主題樂園工作。(ig@misstinab)

早前石天欣再次現身幕前，但並非復出拍劇，而是現身「新聞台」。(網上圖片)

石天欣突然宣布已離婚。(ig@misstinab)

潛水三年剖白抑鬱症之苦

從石天欣上載到IG的照片可見，她手抱愛貓，桌上放著一個插有「1992 LIMITED EDITION」字樣的生日蛋糕，她寫道：「潛水三年，又是時候出來post個長文💩」。石天欣分享了逾十張相片，每一張都細訴自己多年來的經歷，她坦言這一年是「思考生死之年」，直言若人生沒什麼慾望，每天繼續進食維持生命也沒什麼意義。一直給外界「小太陽」感覺的她，自爆腦袋其實很負面，並呼籲大眾不要對抑鬱或焦慮症患者說「你不要想就好了」或「是你自己想太多」，因為這關乎大腦神經影響，或者是遺傳，是患者無法自行控制的。

踏入34歲的石天欣坦言今年是「思考生死之年」，自揭腦袋其實充滿負面想法。(ig@misstinab)

看透生死的石天欣早於四年前已立下遺囑，坦言安排好一切後反而不再害怕死亡。(ig@misstinab)

石天欣都係Janice Man同 Angelababy嘅年代。(ig@misstinab)

細個好可愛。(ig@misstinab)

幼稚園確診自閉症 曾嚴重至自摑釋放情緒

石天欣在文中赤裸地分享，自己早於幼稚園時期已確診自閉症，隨著年紀漸長，更同時患上強迫症、焦慮症及抑鬱症。她透露16歲時首次經歷輕微抑鬱，導致短時間內狂掉頭髮和體重。雖然其後靠著填滿TVB的工作來麻醉自己。但之後她離開了演藝圈、離開了香港，在美國開始了新生活和工作，但抑鬱症再次強襲，續寫道：「抑鬱症又回來了，比之前更嚴重，當時一直不敢跟任何人說，因為不想任何人擔心我，最嚴重的時候，我會經常掌摑自己，打到自己可以釋放情緒！最終做了一些斬腳趾避沙蟲的事，就把情緒壓抑下來，然後忽然疫情來了，瘋狂的工作又幫我好回來。」

長期的心理折磨讓她不禁思考「人最後都是要死，那麼為什麼要努力生存」，她更坦言早於四年前已經立下遺囑，交代好身後事及代購生意的後續安排。

石天欣於2016年結婚後隨夫移居到美國，但之後因母親Daisy患癌而緊急返香港照顧她。（IG@misstinab）

留港照顧病母 獨自處理離婚手續

疫情中期，石天欣因母親生病而趕回香港。在酒店隔離的30天裡，她每天重複崩潰，但仍裝作若無其事地與母親視像。她感恩當時決定放下一切回港，爭取了與母親相處的最後兩年時光。

令人心酸的是，在照顧病母的同時，石天欣亦默默處理了離婚手續。「媽媽不知道，大部分人都不知道，因為媽媽的離開已經令很多人擔心我，所以我不想長輩再擔心我一個人怎樣過，但現在應該是時候吧。因為對方會再組織家庭生兒育女，所以我都公開地說一次，如果有好人的話 🙃麻煩幫我在維基百科上改一改吧，不用寫離婚，寫回復單身」。

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憶TVB辛酸史：底薪$6000餓到食道具

除了交代近況，石天欣亦回顧了當年誤打誤撞入行的經歷。畢業於第24期無綫電視藝員訓練班的她，透露訓練班出身第一年月薪只有$6000，但她仍會將$4000交給母親，剩下的$2000作為車馬費及飯錢。為了省錢，她會把吃不完的晚餐留起，每次拍攝吃飯場景時更是「毫無保留的進食」，自嘲「我是一個喜歡吃道具的演員🤣」。當年曾因不滿被剝削而主動提出解約的她，其後寧願到迪士尼做時薪$54的兼職求生，如今這些辛酸史在她筆下，都已化作人生的點滴回憶。

當年入行月薪僅得6000元，為求慳錢果腹，石天欣在拍攝食飯戲時都會毫不保留地狂食當一餐。(ig@misstinab)

拍劇因為經常強姦，有「御用受害人」稱號，並經常扮學生妹。(電視截圖)

李家聲在《仁心解碼II》，侵犯學生妹石天欣，由於演技逼真，二人被封為強姦戲最佳拍檔。（網上截圖）

石天欣曾在迪士尼工作。(ig@misstinab)

移居美國多年。(ig@misstinab)

早前去法國。(ig@misstinab)

雖然經歷種種波折，但石天欣依然勇敢面對。(ig@misstinab)