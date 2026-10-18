鄧梓峰加入共濟會參加感恩彌撒　親揭神秘組織入會兩大條件

現年64歲的「十郎」鄧梓峰出身富裕家庭，有傳家族資產高達20億。昨日（17日）作家雲海在社交平台分享一張照片（其後已刪除），指與鄧梓峰在中環聖約翰座堂參加共濟會聖殿騎士團的感恩彌撒，驚揭鄧梓峰是共濟會成員之一！《香港01》就此訪問了鄧梓峰，他大方承認已正式入會，更親自拆解神秘的入會資格！

網傳鄧梓峰身家超過20億，是圈中的隱形富豪！（資料圖片）

有傳鄧梓峰家族資產高達20億。（IG@patrick_dunn_official）

好識享受人生。（IG@patrick_dunn_official）

鄧梓峰精通中、英、法及德文。（微博照片）

鄧梓峰被撞破參與共濟會感恩彌撒

雲海在Threads發布一張與鄧梓峰的合照，並留言寫道：「真係唔覺意㗎，唔小心參加咗今日喺中環聖約翰大教堂舉行嘅共濟會聖殿騎士團嘅感恩彌撒！仲俾我撞到佢（鄧梓峰）添！大家知佢係邊個㗎啦！」他更「戴定頭盔」利申自己並非共濟會成員。相中所見，鄧梓峰披上極具標誌性的白色長袍，戴上印有十字架圖案的紅色禮帽，一身「聖殿騎士」造型極具氣勢，隨即引來網民熱烈討論。

不過，雲海於晚上已將合照刪除，撰長文解釋：「話說我下晝鋪嗰張某人嘅共濟會聖殿騎士團活動嘅相，啱啱收到共濟會高層經我朋友轉介，話唔高興喎，叫我delete幅相喎，我咪delete囉，再次證明共濟會封閉自我中心，我仲以為佢哋而家開明咗㖭，同埋成個活動冇話相片唔准擺喺社交媒體㗎，由頭到尾一句都冇講過㗎，依家又馬後炮！你鍾意囉！所以唔好話啲陰謀論唔啱啊，你哋就係咁做嘢㗎！#共濟會」。

雲海將合照刪除後，撰寫一段文字。（IG@wanhoi_hongkong）

親揭入會資格

一直被外界視為極度神秘組織的共濟會，到底有何入會門檻？《香港01》記者就此以短訊向鄧梓峰查詢，他亦大方承認自己是共濟會聖殿騎士團成員：「Join咗少少時間，仍然係好Junior啫。」被問到是否一直有信仰，他直言：「有。」

對於共濟會被形容為神秘組織，鄧梓峰解釋：「我諗神秘係因為好少人會接觸到，所以都值得花多啲時間了解一下。」問到作為會員是否要嚴守教規？他說：「當然會有我哋嘅教規章程。」至於網上各種流傳，他處之泰然地回應：「要質疑嘅始終都會質疑，唔需要我回應。只需要做多啲research, 由自己去判斷。」再追問有何入會資格，鄧梓峰親自拆解門檻：「好多唔同年紀同職業嘅人都有，最主要係睇個人係咪真係有熱誠，同埋基本英語溝通。」

鄧梓峰加入的共濟會，是一個世界級的神秘組織。（IG@patrick_dunn_official）

打高爾夫球。（IG@patrick_dunn_official）

周遊列國。（IG@patrick_dunn_official）

鄧梓峰入行前曾做軍人，曾在IG分享出席香港「和平紀念日」紀念追思會的照片。 （IG@patrick_dunn_official）

世界級神秘組織 入會成員巨星雲集

共濟會（Freemasonry）是屬於世界級的神秘組織，在全球歷史悠久，由於行事低調兼有不少暗號，一直惹來不少陰謀論。事實上，外國不少政商界巨星、名人都是共濟會成員，當中包括美國開國總統華盛頓（George Washington）、前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）、音樂神童莫扎特（Mozart）、蘋果公司聯合創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）以及汽車大亨亨利福特（Henry Ford）等，猛人雲集。

傳家族擁20億身家從不揮霍

至於鄧梓峰，其實本身家世亦相當顯赫，其父親鄧廷琮經營空運及海運業務，有指其家族資產高達20億元，絕對是圈中的隱形富豪。而鄧梓峰向來亦多才多藝，精通中、英、法及德文，年輕時曾赴英國桑德赫斯特皇家軍事學院受訓，入行前是皇家香港軍團（義勇軍）軍人，更擁有機師、筆跡分析專家等多項專業資格。不過他向來低調不揮霍，曾自爆一套西裝可以著廿幾年，非常貼地。對於身家之謎，他曾笑言：「都唔知呀，屋企人係有少少物業嗰啲嘢嘅，但我就唔會走去計囉！」

鄧梓峰中學畢業照曝光，相當青澀。（IG：@patrick_dunn_official）

鄧梓峰中學畢業照曝光。（IG：@patrick_dunn_official）

鄧梓峰中學畢業照曝光。（IG：@patrick_dunn_official）

鄧梓峰曾分享年輕時照片。（IG：@patrick_dunn_official）

鄧梓峰出名十項全能。（IG@patrick_dunn_official）

鄧梓峰出名十項全能。（IG@patrick_dunn_official）