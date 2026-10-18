梅艷芳骨灰被盜重大突破！文雋爆盜竊者為員工　事發後潛逃東南亞

已故天后梅艷芳63歲冥壽10月10日當日，其歌迷會發聲明指自今年7月起，拜祭時發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近三個月仍未尋回，緊急呼籲廣大市民提供線索及合力尋找，事件引起各界熱議。資深電影人及編劇文雋今日（18日）在個人YouTube頻道透露，收到梅艷芳「芳心薈」會長Eva傳來的消息，透露梅姐骨灰被盜的重大案情突破。

10月10日是已故天后梅艷芳63歲冥壽，而同日梅艷芳國際歌迷會就公布一則令人沉痛及憤怒的消息，指自今年7月起，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今逾三個月仍未尋回。（IG@ anitamuifanclub1010）

梅艷芳國際歌迷會發文全文。（IG@ anitamuifanclub1010）

梅艷芳的骨灰原本安放在大嶼山海會塔，靈位名字非梅艷芳而是「珠女」。（香港01記者攝）

文雋爆案情重大突破 盜竊者為員工

文雋在片段中透露，日前收到「芳心薈」會長Eva傳來在網絡上看到的新聞。根據收到的片段，文雋表示在歌迷會因梅姐骨灰被盜後一直毫無進展，發聲明公開消息後，呼籲大眾及附近車主，如行車記錄儀提供線索。其後警方經過地氈式查證後，透過片段分析與專家修復一張模糊的旅遊車或車輛影像，從而尋找到旅遊巴的車Cam片中，發現7月上旬某一個早上，曾有一名身穿寺廟清潔工作人員制服、帶有編號的人士離開海會塔，然後形跡可疑地走入後山樹林不知所蹤。警方在調查出勤記錄後，發現該名工作人員名為「阿強」，可惜「阿強」在事發後不久便已乘飛機離開香港前往東南亞。

文雋在片段中透露，日前收到「芳心薈」會長Eva傳來在網絡上看到的新聞，爆案情重大突破。（YouTube/@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）

文雋分析盜骨灰動機

其後文雋在片段中作出個人分析，認為取死人骨灰一般無非是為了勒索索取錢財，但梅媽覃美金離世於今年8月30日突然離世，突發事件可能打亂了盜竊者的計劃，導致其帶着骨灰前往東南亞後暫時無法尋找勒索對象。至於梅啟明聲稱懸賞5萬港元尋找骨灰，文雋就質疑真實性，認為梅啟明只是藉機「抽水」和向人要錢。由於遺產管理基金不可能回應，盜竊者先前缺乏勒索對象，使案件一度成為懸案，如今警方突破缺口鎖定嫌疑人是非常關鍵的進展。

梅啟明早前在廣州自資4000元人民幣為梅艷芳辨追思會。