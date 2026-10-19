郭富城攜「二奶」嘆湘菜被捕獲　逆天狀態驚人：身材樣貌財力相當

「舞台王者」郭富城（城城）自2017年與模特兒方媛（Moka）結婚後，先後誕下3位可愛千金，組成溫馨五口之家。一向對妻女愛護有加的城城，是圈中公認的「好老公」及「好爸爸」。不過，近日有網民在社交平台分享影片，竟然在街頭野生捕獲城城與「二奶」同框現身，隨即引起網民熱議！

郭富城與方媛今年結婚9周年，兩人依然恩愛如初。(方媛小紅書)

城城早前與妻女到新加坡旅行。（小紅書@方媛Moka）

駕駛「二奶」林寶堅尼食湘菜

不過，大家毋須驚慌，所指的「二奶」，其實是指城城珍藏的超級跑車！眾所周知，城城是圈中出名的狂熱車迷，不少車迷會視愛車為自己的「第二個老婆」，相信城城也不例外。博主興奮寫道：「不老男神郭富城駕駛蘭博基尼（林寶堅尼）STO完全下班吃湘菜，郭天王身材在線比電影裡還顯年輕帥氣！多金有品，不像六十多的樣子。」

「二奶」其實是指城城的跑車。（小紅書截圖）

城城身形Fit爆。（小紅書截圖）

從網民分享的短片中可見，當日城城駕駛其價值不菲的林寶堅尼超級跑車（Lamborghini Huracán STO）駛入停車場。他身穿簡單黑色Polo衫，配搭黑色寬鬆休閒褲，手拿外套，頭戴口罩。雖然裝束低調，但依然難掩天王氣場。期間城城見到有途人正在拍照，他不但沒有閃避，更點頭回應，一點架子也沒有。不少網民看了影片後大讚：「帥」、「體態真好啊，我覺得年紀大了的人，胸背都有點下垂變厚，他就還好」、「自信」、「身材樣貌財力都相當」，對城城的狀態佩服得五體投地。

影片中，城城雖然裝束低調，但依然難掩天王氣場。（小紅書截圖）

瘋狂車迷

事實上，郭富城愛車如命早已不是秘密，除了親自落場參與賽車運動外，更是一名名副其實的「超跑收藏家」。據悉，城城家中擁有20多輛價值過百萬的超跑，估計總價值高達逾半億港元。城城曾在訪問中透露自己20歲時便成為了車主，直到90年代末，郭富城到意大利拍唱片專輯封面，他在法拉利工廠首次親眼見到F50跑車，後來他在羅馬見到一名老伯駕着F50，自此F50成為他的夢想戰車。F50在港推出時，由於僅限已購買兩架法拉利的客戶才可入手，郭富城當時為了購買F50，竟一口氣買了三輛車來圓夢。

郭富城早前到寧波，出戰2026 TCR China汽車場地職業聯賽，方媛亦做「跟得夫人」，帶埋兩個囡囡到場支持！（IG@aaronkwokxx）

到2005年，城城又以511萬港元購入全球限量399部的火紅色法拉利Enzo Ferrari跑車；2008年再以400萬港元購入法拉利599 GTB Fiorano火紅色跑車。城城亦擁有約600萬元的特別版599GTO火紅法拉利、約400萬港元的紅色法拉利F430 SPIDER F1限量版跑車。當中最昂貴的是，城城於2016年購入、全球限量25架的法拉利終極性能馬王FXX K，該款超跑身價更高達2,200萬元。

方媛曾在情人節時也曾在社交網貼出老公駕駛紅色開篷跑車遊車河的照片。（微博圖片）

除了法拉利外，城城的跑車陣容還涵蓋其他頂級品牌，包括逾200萬元的林寶堅尼Gallardo Coupe，以及全球只得一架的限量版林寶堅尼Aventador LP700-4 Roadster等。要數最出名的肯定是2006年以連稅約1,000萬港元購入、全球只得25架的黑色意大利跑車Pagani Zonda F（幽靈之子），他更成為首位購入的亞洲超級車主，令一眾車迷相當羨慕。