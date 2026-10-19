郭富城攜「二奶」嘆湘菜被捕獲 逆天狀態驚人：身材樣貌財力相當
「舞台王者」郭富城（城城）自2017年與模特兒方媛（Moka）結婚後，先後誕下3位可愛千金，組成溫馨五口之家。一向對妻女愛護有加的城城，是圈中公認的「好老公」及「好爸爸」。不過，近日有網民在社交平台分享影片，竟然在街頭野生捕獲城城與「二奶」同框現身，隨即引起網民熱議！
駕駛「二奶」林寶堅尼食湘菜
不過，大家毋須驚慌，所指的「二奶」，其實是指城城珍藏的超級跑車！眾所周知，城城是圈中出名的狂熱車迷，不少車迷會視愛車為自己的「第二個老婆」，相信城城也不例外。博主興奮寫道：「不老男神郭富城駕駛蘭博基尼（林寶堅尼）STO完全下班吃湘菜，郭天王身材在線比電影裡還顯年輕帥氣！多金有品，不像六十多的樣子。」
從網民分享的短片中可見，當日城城駕駛其價值不菲的林寶堅尼超級跑車（Lamborghini Huracán STO）駛入停車場。他身穿簡單黑色Polo衫，配搭黑色寬鬆休閒褲，手拿外套，頭戴口罩。雖然裝束低調，但依然難掩天王氣場。期間城城見到有途人正在拍照，他不但沒有閃避，更點頭回應，一點架子也沒有。不少網民看了影片後大讚：「帥」、「體態真好啊，我覺得年紀大了的人，胸背都有點下垂變厚，他就還好」、「自信」、「身材樣貌財力都相當」，對城城的狀態佩服得五體投地。
瘋狂車迷
事實上，郭富城愛車如命早已不是秘密，除了親自落場參與賽車運動外，更是一名名副其實的「超跑收藏家」。據悉，城城家中擁有20多輛價值過百萬的超跑，估計總價值高達逾半億港元。城城曾在訪問中透露自己20歲時便成為了車主，直到90年代末，郭富城到意大利拍唱片專輯封面，他在法拉利工廠首次親眼見到F50跑車，後來他在羅馬見到一名老伯駕着F50，自此F50成為他的夢想戰車。F50在港推出時，由於僅限已購買兩架法拉利的客戶才可入手，郭富城當時為了購買F50，竟一口氣買了三輛車來圓夢。
到2005年，城城又以511萬港元購入全球限量399部的火紅色法拉利Enzo Ferrari跑車；2008年再以400萬港元購入法拉利599 GTB Fiorano火紅色跑車。城城亦擁有約600萬元的特別版599GTO火紅法拉利、約400萬港元的紅色法拉利F430 SPIDER F1限量版跑車。當中最昂貴的是，城城於2016年購入、全球限量25架的法拉利終極性能馬王FXX K，該款超跑身價更高達2,200萬元。
除了法拉利外，城城的跑車陣容還涵蓋其他頂級品牌，包括逾200萬元的林寶堅尼Gallardo Coupe，以及全球只得一架的限量版林寶堅尼Aventador LP700-4 Roadster等。要數最出名的肯定是2006年以連稅約1,000萬港元購入、全球只得25架的黑色意大利跑車Pagani Zonda F（幽靈之子），他更成為首位購入的亞洲超級車主，令一眾車迷相當羨慕。