鄧梓峰認入共濟會惹關注　揭露骨幹成員：須同香港警方登記

64歲「十郎」鄧梓峰日前被知名作家雲海踢爆出席共濟會活動，他及後接受《香港01》訪問親認是該會會員。雲海事後聲稱遭會方高層施壓被迫刪相，不忿下發文炮轟。面對外界的陰謀論猜測，今日（19日）鄧梓峰在社交平台親自撰文回應，除引述文章拆解組織神秘面紗，更透露擔任管理職級或幹事者須依法向香港警務處社團事務主任登記資料！

知名作家雲海日前在社交平台分享一張與鄧梓峰的合照，意外曝光對方披上白袍、戴上十字紅帽的「聖殿騎士」造型，踢爆其共濟會成員身份。眼利的網民其後更翻出鄧梓峰以往手持酒杯的照片，發現他手上戴着一隻疑印有共濟會徽章的戒指。正當網民熱議之際，雲海卻突然將合照刪除，並發文控訴遭組織高層施壓。

有網民發現鄧梓峰一張拿著酒杯的照片，手上戴上疑是共濟會徽章的戒指。（IG@patrick_dunn_official）

有網民發現鄧梓峰一張拿著酒杯的照片，手上戴上疑是共濟會徽章的戒指。（網上圖片）

雲海遭高層施壓刪相爆Seed

雲海在帖文中直斥共濟會封閉：「話說我下晝鋪嗰張某人嘅共濟會聖殿騎士團活動嘅相，啱啱收到共濟會高層經我朋友轉介，話唔高興喎，叫我delete幅相喎，我咪delete囉！」他怒轟活動從未指明不准將相片放上社交媒體，直指對方「馬後炮」：「再次證明共濟會封閉自我中心，我仲以為佢哋而家開明咗㖭... 所以唔好話啲陰謀論唔啱啊，你哋就係咁做嘢㗎！」不忿遭施壓的雲海今日（19日）再度發文，揚言既然被要求刪相，他將會「暴走」公開討論關於這組織的新聞。他更話中有話地暗示當日現場還有其他猛人：「鄧梓峰冇話唔想俾人知，其實噚日我仲見到另一個，唔應該出現嘅人出現咗，我已經留手咗㗎。結果共濟會咁串。」

雲海不忿被共濟會高層要求刪合照。（IG@wanhoi_hongkong）

雲海將合照刪除後，撰寫一段文字。（IG@wanhoi_hongkong）

鄧梓峰發文拆解迷思：需向警方登記

面對外界對共濟會的種種揣測，已承認是Junior成員的鄧梓峰，今日（19日）在Facebook親自撰文回應，並分享了Facebook專頁「舊時香港」一篇關於共濟會的研究文章。他在文中坦言：「其實從學術角度去研究一個咁爆嘅話題，相信好難有個大巿場，因為佢會破壞好多人嘅幻想。不過我覺得呢篇文章最值得分享，佩服筆者做咗好多research!😂😂😂」

鄧梓峰分享的文章主要以歷史及學術角度出發，精要地拆解了外界對共濟會的各種迷思與陰謀論，強調該組織並非如電影情節般邪惡或崇拜撒旦，而是一個具備悠久歷史的兄弟會組織。為進一步打破組織的「地下神秘」形象，鄧梓峰更親自補充了一項重要規矩：「可以補充一點，喺會中，所有會員做到某個職級，都會根據香港社團條例，將個人資料連同一份表格，同警方登記㗎！」力證組織在香港合法且透明。

鄧梓峰分享了一篇研究文章，直言學術角度會「破壞好多人嘅幻想」。（facebook@鄧梓峰 Patrick Dunn）

鄧梓峰爆共濟會會員達到某職級後，必須根據社團條例向香港警方登記個人資料。（IG@patrick_dunn_official）

鄧梓峰曾分享年輕時照片。（IG：@patrick_dunn_official）

鄧梓峰入行前曾做軍人，曾在IG分享出席香港「和平紀念日」紀念追思會的照片。 （IG@patrick_dunn_official）

打高爾夫球。（IG@patrick_dunn_official）