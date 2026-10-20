莊思敏揭身家8億之謎　與前夫拍拖幾個月閃婚再離婚：冇兌現承諾

現年46歲的莊思敏父親為已故拿督莊寶，母親江玉珠為前麗的電視藝人，有一弟及雙胞胎妹妹莊思華及莊思明，有指家族身家逾8億。莊思敏於2022年跟圈外人楊秉逸離婚。去年10月她再與拍拖未夠兩年的高級督察黃耀彬（Matthew）在峇里島舉行婚禮。當時有報道指出，她與黃耀彬並無進行簽字儀式，在法律上並不是合法夫妻，因她認為一紙婚書並不重要，老公黃耀彬亦相當尊重她的意願，雙方也沒有計劃要生小朋友。莊思敏近日接受CEO兼小紅書博主李天穎訪問，親解身家之謎。

雖然莊思敏身家豐厚，被指家族身家8億，又是大馬拿督千金，不過她說自己也會有錢銀煩惱，尤其市道差，有工作被「拖數」，故傷上加傷。（IG@jacquelinchng）

莊思敏向來跟孖生妹妹莊思華及莊思明，感情要好。（網上圖片）

莊思敏親解8億身家之謎

莊思敏在節目中被問到是否有32億（台幣，折算港幣約8億）身家，莊思敏聽後大叫：「黐線！」她直言：「有我就唔做啦！有我仲會唔會坐喺度做，去環遊世界啦！」莊思敏承認出身較富裕，但並非外界所傳8億身家。

莊思敏丈夫為警隊高級督察黃耀彬。（IG@jacquelinchng）

與前夫拍拖數月閃婚 揭離婚原因：冇兌現到承諾

談到與前夫的一段婚姻，莊思敏透露當年拍拖僅幾個月便閃婚；婚前雖未至熱戀衝昏頭腦，但雙方曾就婚後居所及見面頻率達成共識。豈料婚後「我梗係深信呢啲承諾會兌現，但結完婚後出現好多問題，所以一啲承諾就冇兌現到。」莊思敏笑指男人說話不可信。

直至現在，莊思敏已離婚三、四年，她大方分享離婚經歷：「香港因為要走好多嘅法律程序，最快都要一年。2023年頭文件就處理好咗，所以我哋真係結咗婚嘅日子只得一年，而一年裏面又撞上口罩問題，又飛唔到，計計埋埋相處嘅時間可能得幾個月。」莊思敏笑說：「拍拖嗰陣熟啲，結咗婚之後真係唔係好熟。」

莊思敏在峇里島舉辦的婚禮好唯美！（IG/@jacquelinchng）

與現任老公感情甜蜜

說到如何看待一紙證書，莊思敏坦言長大後看到身邊人及自己戀愛經驗增長，她意識到「一張紙唔會綁得住一個人，佢唔會因為同你領咗證、簽咗張紙而唔離開你、唔出軌。」莊思敏坦言：「張紙有同冇係冇分別。」並指對方性格更重要。李天穎稱讚現任老公很愛莊思敏，莊思敏甜笑道：「如果唔愛我就唔會一齊啦！」

莊思敏親解8億身家之謎。（小紅書@李天穎wing）

莊思敏認身家富裕。（小紅書@李天穎wing）

莊思敏在峇里島舉辦婚禮。（IG/@jacquelinchng）

莊思敏第二段婚姻很幸福。（IG/@jacquelinchng）

莊思敏很幸福！（IG/@jacquelinchng）

莊思敏婚禮好浪漫！（IG/@jacquelinchng）

莊思敏的婚禮浪漫不失奢華！（IG/@jacquelinchng）

婚禮上放煙花！（IG/@jacquelinchng）