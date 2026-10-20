譚嘉儀新婚被吳業坤投訴無請飲　加國合體開騷瘋狂踩界講有味笑話

吳業坤與譚嘉儀近日首度合體遠赴加拿大舉行兩場《坤歌·嘉音》限定演唱會。兩人在台上默契十足，即使「零綵排」依然火花四濺，頻頻鬥嘴兼大放笑彈，將全場氣氛推向高潮。



吳業坤譚嘉儀加拿大合體開騷。（大會圖片）

投訴無份飲喜酒

譚嘉儀早前於峇里島完婚後，未及度蜜月便敬業地飛抵當地開騷。身為相識15年的好友，吳業坤竟在台上抱怨女方結婚未有邀請他出席。不過反應敏捷的嘉儀即時當眾反擊，笑指：「我知道你忙嘛！你結婚時都冇請我啦！」一句神回覆令全場捧腹大笑。雖然二人互相調侃，但吳業坤隨後亦大讚嘉儀的圈外丈夫用心，特意為婚禮苦練舞蹈，誠意十足。

譚嘉儀早前於峇里島完婚。(ig@kayeepo)

兩人台上互動如棟篤笑

這對拍檔在台上毫不避忌大玩破格笑話。兩人以《原來她不夠愛我》及《擁抱愛》等多首金曲為演唱會打頭陣。期間吳業坤感性發言：「原來我哋都曾經做過《愛·回家》⋯⋯」豈料身旁的譚嘉儀即刻發揮搞笑本色：「你說話嘅停頓位可唔可以清楚啲？你話『我哋兩個都做過愛、回家』好容易畀人誤會㗎！係做過《愛·回家》！」惹來全場爆笑！其後巡迴至卡加利站時，吳業坤唱到狂飆汗，索性脫下皮褸剩低背心，嘉儀見狀急問是否需要幫手「攞住支嘢」。吳業坤聞言隨即大派有味爛Gag反擊：「呢度有兩支喎，你想攞邊支？係支咪定支結他呀！」二人瘋狂挑戰尺度，令現場瞬間變成爆笑棟篤笑。

兩人頻頻鬥嘴兼大放大笑彈。（大會圖片）

絕密黑圖大放送 翻舊帳互窒

除了互相鬥嘴，兩人更毫無偶像包袱，在大螢幕無情公開當年的珍貴「黑圖」。當中包括吳業坤約11年前奪得新人金獎時，因情緒激動哭至「眼鏡起霧」的名場面。坤哥在台上翻舊帳，笑斥同場見證的譚嘉儀當時只顧在旁「幸災樂禍」，嘉儀隨即大呼冤枉，力撐自己當時有悉心安慰。隨後兩人更翻出早年合作《勁歌金曲》小劇場的陳年片段，重溫坤哥當年犧牲色相「扮女人」的搞笑演出；透過細數入行初期的青澀點滴，足顯雙方歷久彌堅的深厚情誼。

絕密黑圖大放送。（大會圖片）