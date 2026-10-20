HOY CEO黃雅芬回應《義和》劇集抽起事件：我唔講大家都知原因嘅

HOY媒體娛樂今日（20/10）舉行「火力全HOY」十月全新節目排陣發佈會，宣布推出多項全新節目及頻道新走向。然而，早前原定播放的劇集，由無綫藝人黎諾懿、視后李佳芯主演的《義和》突然被抽起，引來不少網民及觀眾議論。周大福媒體娛樂有限公司行政總裁兼執行董事黃雅芬女士在活動現場接受《香港01》訪問，親自回應劇集抽起原因及後續安排。

HOY媒體娛樂今日舉行「火力全HOY」十月全新節目排陣發佈會，宣佈推出多項全新節目及頻道新走向。（盧振輝攝）

早前原定播放的劇集，由無綫藝人黎諾懿、視后李佳芯主演的《義和》突然被抽起，引來不少網民及觀眾議論。

順應民意調至黃金八點檔

提到本次節目排陣的新動向，黃雅芬表示團隊一直緊貼網民意見，並會快速作出調整。她提到《你的保安 李寶安》順應民意調至八點播放：「我諗最大嘅動作就係每日嘅黃金時段啦，大家都好鍾意睇，我都好感動其實網上邊對我哋好熱烈，同埋好讚我哋。你知我哋本來都係九點半嘅嘛，係大家心中話一定要喺八點鐘，咁我哋就聽民意，就真係八點鐘播喇。」她又強調，電視台希望能製作更多貼近香港人情懷的節目，帶來更多共鳴。

《你的保安 李寶安》順應民意調至八點播放。（盧振輝攝）

黃雅芬：「我都好感動其實網上邊對我哋好熱烈，同埋好讚我哋。你知我哋本來都係九點半嘅嘛，係大家心中話一定要喺八點鐘，咁我哋就聽民意，就真係八點鐘播喇。」（盧振輝攝）

回應《義和》抽起：應片商要求

談及備受期待卻突遭抽起的劇集《義和》，黃雅芬坦言感到非常遺憾與無奈。被問到抽起的原因，她表示：「我都好失落，我都好唔開心，冇得播咁樣。但冇辦法啦，我哋比片商要求要抽起咁樣，咁我諗我唔講大家都知原因嘅，咁樣所以我都好失望，希望我哋第時有機會可以播囉。」

當被問及片商是否因受到某方壓力而要求抽起，黃雅芬並未正面否認，僅笑言：「我相信都係嘅，不過我就唔可以喺我口中講囉。」

周大福媒體娛樂有限公司行政總裁兼執行董事黃雅芬女士透露《義和》被抽起原因。（盧振輝攝）

緊急安排日劇救火 吸取教訓加強自製

劇集臨時抽起對電視台的排播陣型造成一定影響。黃雅芬透露，團隊已迅速應變，調配其他節目填補空檔：「我哋其實都好快咁樣搵返一套劇送畀大家，咁所以我哋都即刻去搵咗一套比較好啲嘅日本劇集帶畀大家，呢個都打亂咗我哋少少陣腳嘅。咁唔緊要啦，我看到網上大家都好支持我哋，同埋都見到我哋嘅努力，知道我哋真係好想帶到一些好嘅嘢畀大家。」

至於未來會否在合約條款上更加嚴格以避免同類事件發生，黃雅芬表示：「係呀，我諗我哋下次都會小心啲嘅，呢個都係一個好嘅教訓嚟嘅。所以我哋下次都會小心啲，因為其實我哋好早之前已買咗呢套劇。我哋會繼續做好啲囉，我哋自己拍多啲我哋自己嘅節目，咁我哋就可以有好啲嘅收視。」

被問到已支付的購劇費用能否退還，黃雅芬表示現階段仍與相關方面協商中：「我哋現時都喺度傾緊，所以都有一啲安排上面我哋都仲會繼續去arrange。」