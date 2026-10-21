8旬邵氏打星江島同框邵音音罕被捕獲　合作張徹劉家良逾200部電影

年過八旬的邵氏老牌武打影星及動作指導江島，淡出幕前多年後近日在商場被網民偶遇並拍下影片，更罕見與同屬邵氏出身的老戲骨邵音音同場同框，勾起影迷無數集體回憶。



邵氏老戲骨江島近日在商場被捕獲。（小紅書＠香港人生哥）

八旬江島精神健旺 身穿貓王潮Tee超時髦

影片中江島身體相當硬朗、氣色紅潤且神采奕奕，身穿一件印有貓王與電影膠卷圖案的亮麗印花襯衫搭配牛仔褲，打扮年輕新潮，完全不見八旬老者的龍鍾之態；面對鏡頭時他笑容滿面並親切豎起大拇指，盡顯幽默可愛的「老頑童」本色。

江島精神奕奕時髦如昔。（小紅書＠香港人生哥）

江島與同為邵氏影星的邵音音同框。（小紅書＠香港人生哥）

江島獲邵氏發掘成御用反派

江島原名丁順源，早於60年代正式踏入影壇，首部參與演出的作品為黑白文藝片《大某小姨》（又名《秋霜女人心》）。他早年在台灣曾多次與著名導演郭南宏合作，先後出演《盲女勾魂劍》、《鬼門太極》等多部功夫片；踏入1971年，江島由台灣轉戰香港影壇，參演改編自諸葛青雲同名小說的嘉禾電影《奪命金劍》。雖然當時他的角色排在男十號開外，但他粗獷魁梧的外型與深邃的五官迅速引起了邵氏兄弟影業的注意，被視為天生的「反派材料」並順利加盟旗下。

江島還曾出演《五虎將》（劇照）

江島因粗獷外形獲邵氏發掘成御用反派。（劇照）

參演張徹劉家良逾200部經典

憑藉極具辨識度的惡霸氣質與紮實武底，江島在邵氏時期成為反派專業戶。他於1972年在陳觀泰代表作《馬永貞》的姊妹篇《仇連環》中露面後，更深得名導張徹器重，相繼參演《五虎將》、《刺馬》、《大刀王五》、《少林子弟》、《少林五祖》及《少林搭棚大師》等多部殿堂級巨作；同時亦多次與一代宗師劉家良合作，大半生累積拍攝電影逾二百部。而江島近年最近一次的大銀幕演出，是於2019年參演由昔日老拍檔呂小龍執導的戰爭片《楊靖宇》，在片中飾演一名日本軍官，當時年屆高齡的他依然精神矍鑠、身子骨硬朗。

江島與功夫影星呂小龍有過多次合作。（劇照）