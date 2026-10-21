趙薇神隱5年現身獅城公開活動　神顏狀態令人震驚妙答何時復出

趙薇當年憑《還珠格格》「小燕子」一角紅遍中港台，隨後事業順遂，，奠定一線女星地位。可是她在2021年8月突被中國官方點名為「劣跡藝人」，遭全面封殺，在內娛徹底消失，月前她疑為復出試水溫而更新社交平台，更試過在自家酒莊的直播間連線數分鐘，但直播隨即被封。正當大家以為趙薇似乎復出無期之際，神隱5年的她，昨晚（20日）驚喜現身新加坡，出席好友、國際頂尖髮型設計大師Kim Robinson的「The Golden Age」（黃金時代）高級髮型騷，吸引大批粉絲支持，號召力不減。

趙薇驚喜現身上海。（threads@zhaoweiofficial）

趙薇狀態相當不俗。（threads@zhaoweiofficial）

久未露面顏值依然 淡妝登場知性味濃

從現場曝光的影片及相片可見，久未公開露面的趙薇精神狀態相當不俗。她頂著一頭染有金棕色調的齊瀏海中長髮，身穿經典深色格紋襯衫搭配米白色長裙，脖子上戴著設計獨特的黑白珍珠項鍊，造型隨性又不失知性氣質。面對鏡頭時，趙薇全程笑容滿面，皮膚亦維持得相當緊緻，雖然只是化了淡妝，但顏值與昔日全盛時期相比毫不遜色。

久違的小燕子。（threads@zhaoweiofficial）

粉絲高呼「新加坡愛你」 打破限制出境傳言

當晚趙薇一登場即引來全場轟動，現場氣氛極為高漲，不少熱情的粉絲更即場高呼：「趙薇！新加坡愛你！」可見號召力不減。而趙薇亦展現超強親和力，笑著向現場眾人揮手打招呼，隨後與好友 Kim Robinson 於背景板前合照留念。 趙薇這次現身，同時亦以實際行動打破了近年關於她被「限制出境」或「徹底封鎖」的種種謠言。

趙薇到新加坡出席好友、國際頂尖髮型設計大師Kim Robinson的「The Golden Age」（黃金時代）高級髮型騷。（threads@david1989cc）

對於偶像難得現身，其粉絲專頁亦以英文感性發文寫道：「Some goodbyes are just pauses in the story. And some returns feel like spring. Flowers bloom again, and swallow always finds her way home.（有些告別只是故事中的暫停，而有些回歸感覺就像春天。花兒會再次綻放，小燕子總會找到回家的路。）」歡迎偶像回歸。

趙薇認真睇騷。（threads@david1989cc）

自爆迷上AI劇寫劇本 談復出親回：可以看重播

對於久違亮相公開場合，趙薇在接受訪問時被問到近況與心情，她直言：「有一天發現我70多歲的老媽在看AI劇，她說很好看，情節緊湊，人也漂亮。」她透露自己因而開始追睇AI劇，平時看得比較多的是玄幻類及功夫劇種，更即場大讚AI男主角「超級帥」。她形容現時追看AI劇的心情就像以前迷動漫一樣，而且AI劇在內地真的很火，有些場景，現實的資金難以達到那種效果，但AI劇可以。至於大家最關心的復出計劃，趙薇透露自己現時也有寫劇本，並與朋友嘗試用AI創作影視作品。不過被問到會否想念拍攝的日子時，她則笑言還好，提議「大家可以看重播」。似乎暫時未有重返幕前拍戲的打算。

趙薇深受大家喜愛。（threads@david1989cc）