江嘉敏開直播親回酸民「好串嘴」 自爆經濟壓力大：要賺錢交租！

江嘉敏近年積極經營社交平台，日前她開直播與網民近距離互動。面對直播間留言區各種犀利質疑，江嘉敏展現超強臨場反應，不僅親自正面反擊，更直言現時面對不小的經濟壓力，需要勤力工作賺錢交租。

江嘉敏日前開直播與粉絲互動，全程表現真性情。（截圖）

直播面對酸民嘲諷 正面回應「好串嘴」質疑

在直播過程中，有網民留言指她「好串嘴」，江嘉敏看到後完全不避諱，即時開口反擊：「聽講你好串嘴……唔使聽講啦，你兩隻眼睇緊㗎嘛！」說罷更露出燦爛笑容，坦然接受網民評價，展現爽朗大方的性格。

面對網民質疑「嘴嘴」，江嘉敏即時正面回應反擊。（截圖）

江嘉敏在直播中笑意盈盈，坦然面對酸民留言。（截圖）

坦言有交租壓力 自曝約滿狀況

對於網民關注其工作安排與近況，江嘉敏透露目前行程安排得相當緊湊，除了拍攝HOY TV處境劇《你的保安 李寶安》外，還要準備舞台劇的排練。被問到是否有經濟負擔時，她坦白承認：「各有各交租壓力啦！我都要交租㗎！又冇得靠爸爸媽媽，所以要努力工作！」此外，有網民問及合約狀況時，她更幽默自嘲：「現時約滿？唔係現時約滿，係約滿咗差不多兩年啦！」隨和自然的對答獲不少粉絲留言支持，讚她真性情且EQ極高。

江嘉敏自2025年2月宣布離開效力9年的TVB後，便毅然跳出傳統電視台的「舒適圈」展開自立門戶的演藝生涯。告別大台庇護後，所有接Job合約、接洽宣傳以至日常開支均由自己一力承擔，生活成本與經濟負擔自然不可同日而語。她早前接受電台專訪時亦曾坦承，離巢是希望趁年輕嘗試更多不同領域，即使自薦參演舞台劇、收入緊絀亦無怨無悔

江嘉敏南大洋游水自嘲「飲到成肚水」。（IG@kaman_kong）

江嘉敏性感美照獲網民洗版讚好。（IG@kaman_kong）

江嘉敏透露最想主持旅遊節目。（盧振輝攝）

江嘉敏透露最想主持旅遊節目。（盧振輝攝）

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