吳千語直播帶貨至凌晨4點　閨密送生日驚喜驚見豪宅震撼玫瑰花海

吳千語（Karena）在2023年底與百億富三代施伯雄（Brian）結婚，婚後她依然努力工作，更進軍直播帶貨行列，成為新一代「帶貨一姐」！日前吳千語就在小紅書進行直播帶貨，由下午3點直播到翌日凌晨3點，直至凌晨4點才返屋企。未料一踏入家門，眼前景象令她當場感動落淚，原來閨密好友馬天佑（Mayao）、麥少瑜（Fiona）及Tiffany Poon（潘美諺）暗中造訪其豪宅，將整個客廳及玄關樓梯佈置成極其震撼的玫瑰花海，為她送上超奢華的生日驚喜！

吳千語（Karena）與「百億富三代」施伯雄（Brian）在意大利舉行婚禮。（微博@Karena吳千語）

Sweet！（微博@施伯雄Brian）

登對。（IG@karena_ngs）

登對。（IG@karena_ngs）

Fit。（IG@karena_ngs）

日前吳千語就在小紅書進行直播帶貨，由下午3點直播到翌日凌晨3點。（影片截圖）

日前吳千語就在小紅書進行直播帶貨，由下午3點直播到翌日凌晨3點。（影片截圖）

吳千語直播帶貨至凌晨4點返家 驚見豪宅震撼玫瑰花海

片中所見，豪宅的樓梯、走廊及玄關位置，鋪滿了數以千計的粉紅色與白色的鮮玫瑰花海，搭配兩個巨大的歐式白瓷花樽，整體氣派奢華又不失浪漫優雅。剛結束長時間直播帶貨的吳千語，身穿白色長袖上衣及卡其色短褲，手上還拿著保溫水壺。當她推開家門看見滿屋花海時，驚訝到一度用手遮嘴！

凌晨4點返家驚見豪宅震撼玫瑰花海。（影片截圖）

凌晨4點返家驚見豪宅震撼玫瑰花海。（影片截圖）

生日驚喜。（影片截圖）

生日驚喜。（影片截圖）

玫瑰花海。（影片截圖）

馬天佑麥少瑜暗中策劃生日驚喜 吳千語：以為有人求婚

吳千語於IG限時動態中寫道：「Walked in the house with this, I thought someone's proposing. Turns out my friends just love me. No 💍, still crying.（一走進屋裡看到這樣，我還以為有人求婚。原來只是我的朋友們太愛我了。雖然沒有戒指，但我依然感動得哭了！）」

氣派！（IG截圖）

氣派！（IG截圖）

吳千語參與愛巢設計。（小紅書影片截圖）

客廳。（小紅書影片截圖）

西廚。（小紅書影片截圖）

主臥。（小紅書影片截圖）

四人相識多年成超級摯友 網民羨慕：神仙友誼！

吳千語與馬天佑（Mayao）、麥少瑜（Fiona）及Tiffany Poon（潘美諺）相識多年一向私交甚篤，更是超級摯友。2024年吳千語與施伯雄在意大利莊園舉行婚禮時，三人都是姊妹團之一，見證好友出嫁。今次三人在吳千語工作期間，偷偷安排花藝師進入其豪宅精心佈置，打造出夢幻花海，足見四人的「神仙友誼」！

2024年吳千語與施伯雄在意大利莊園舉行婚禮時，三人都是姊妹團之一，見證好友出嫁。（IG@karena_ngs）

意大利婚禮。（IG@karena_ngs）

經常一起去旅行。（IG@karena_ngs）