謝安琪與鄧麗欣演醫美職場惡鬥劇　入紙紅館10次被拒︰諗其他場地

《ViuTV 2027節目巡禮》於今日（21/10）舉行，歌手謝安琪（Kay）將夥拍鄧麗欣（Stephy）合作拍劇《完美的偽裝》，會以醫美為主題， 屬於一部職場大戰劇集。Kay在巡禮後接受訪問，原來今次並非首次跟Stephy合作，「第一次是葉念琛執導的電影《保持愛你》（2009），當時同Stephy有最多對手戲，冇廿年都十八年，先可以再喺返埋一齊做戲。」

歌手謝安琪（Kay）將夥拍鄧麗欣（Stephy）合作拍劇《完美的偽裝》，會以醫美為主題， 屬於一部職場大戰劇集。（葉志明 攝）

歌手謝安琪（Kay）將夥拍鄧麗欣（Stephy）合作拍劇《完美的偽裝》，會以醫美為主題， 屬於一部職場大戰劇集。（葉志明 攝）

歌手謝安琪（Kay）將夥拍鄧麗欣（Stephy）合作拍劇《完美的偽裝》，會以醫美為主題， 屬於一部職場大戰劇集。（葉志明 攝）

與鄧麗欣合作先要減肥 謝安琪︰佢瘦到好似屏風咁

劇集將於農曆年後開鏡，今次最吸引Kay接拍是因為劇本好，故事會講她與Stephy兩個之間，由朋友變成針鋒相對的敵人。由於完整的劇本仍在不斷修改中，所以Kay只好為劇集作其他準備︰「我要減少少肥先，你睇阿欣瘦到好似屏風咁，我喺隔籬會佔咗三分之二個鏡頭。」為免擺埋去輸蝕，要開始積極減肥。提到醫美，自己都不抗拒，亦表示會趁拍劇前多多了解。

至於老公張繼聰與農夫的Talk Show《人夫集團》，身為老婆的都已經睇過幾晚，對於內容可有踩界？返到屋企需唔需要跪玻璃？「唔需要，劇本嚟嘅！」但完騷後，Kay都心癢癢想開返個人妻版，數番老公。「男人一班friend先有秘密，我哋女人坦蕩蕩，淨係得你講冇我講唔得，有啲嘢我都可以澄清返。」Kay說。

謝安琪笑言與鄧麗欣合作，首先要減肥︰「佢瘦到好似屏風咁。」（葉志明 攝）

謝安琪透露一直申請在紅館開演唱會，但前後申請10次均告失敗，自己坦言都感到失望，並開始有其他打算。（葉志明 攝）

申請紅館10次均被拒 「或者會諗其他場地」

早前Kay有透露一直申請在紅館開演唱會，但前後申請10次均告失敗，自己坦言都感到失望，並開始有其他打算。「我都有啲氣餒，真係入咗好多次，屢敗屢試。我知唔係得我一個係咁，可能睇咩公司入紙，我自己label（獨立廠牌），佢哋覺得細公司無舉辦大型騷經驗，各類原因啦！或者會諗其他場地，但心願當然係好想返紅館！」