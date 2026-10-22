「黃慘盈」李嘉文宣布結婚　棄安穩赴美尋夢曾窮到一日食一餐半

曾在「毛記電視」節目《六點半左右新聞報道》中惡搞女主播「黃慘盈」而一夜成名的李嘉文，2017年她毅然放下香港的演藝事業離港，前往美國紐約修讀戲劇課程。李嘉文成功打入美劇市場，曾在Amazon Prime Video劇集《Modern Love》第二季亮相。昨日（21日）她於社交平台宣布結婚，並曬出了一組別具一格的婚紗照並說：「我們正式成為一輩子的好閨密了。」

「黃慘盈」李嘉文出了一組別具一格的婚紗照。(ig@jessess)

李嘉文曾在《六點半左右新聞報道》惡搞女主播「黃慘盈」而一夜成名。(ig@jessess)

電影感街頭婚紗照大曬甜蜜

李嘉文分享的婚紗照既無傳統的奢華，也無刻意的擺拍，而是選擇了一種充滿電影感的街頭風格，捕捉了她與老公甜蜜而自然的瞬間。這場婚禮，更像是一場城市中的愛情旅程，反映出他們對生活的真誠和熱愛。

李嘉文分享的婚紗照。(ig@jessess)

既無傳統的奢華，也無刻意的擺拍。(ig@jessess)

李嘉文婚紗照充滿電影感。(ig@jessess)

放棄安穩赴美尋夢

李嘉文畢業於香港浸會大學傳理學院新聞系，曾短時間擔任空姐。本打算加入香港電視（HKTV），卻因公司未能如期獲發牌而轉至《100毛》，擔任編輯及主播。雖然當時她在香港發展順利，但內心渴望挑戰的她，決定赴美尋找更大的舞台。她回憶起當時的決定：「明白人生只有一次，不如玩大啲，用力做想做嘅嘢，我同自己講如果搵到地方住就留低。」李嘉文很快實現了她的計劃，在短時間內已找到居所及辦理簽證等手續。

李嘉文宣布結婚。(ig@jessess)

李嘉文曾短時間擔任空姐。(ig@jessess)

李嘉文決定赴美尋找更大的舞台。(ig@jessess)

曾窮到一日食一餐半 苦學口音終圓荷里活夢

移居美國初期，李嘉文面臨了不少艱辛。為了追求演藝夢想，她曾在經濟拮据時只餘錢支付房租，甚至一日僅食一餐半。她一邊兼職健身教練，一邊積極試鏡，以尋找演出機會：「不過我唔認為係慘，反而係神奇，係一次大冒險。」試鏡競爭激烈，一個簡單角色通常有許多人爭奪，她必須花大量金錢拍攝專業大頭相，約300美元（約2,350港元）至3,000美元（約23,500港元）不等，以求在面試中留下深刻印象。李嘉文還透露一個沒對白的角色也有很多人爭取，她為了拿角色更去進修標準美式英語，以克服口音障礙，更好融入國際工作環境。期間，她也曾在街頭擺檔賣書法，以維持生計。在經歷過多次失敗和挫折後，她最終開始在美國演藝圈立足，並且擁有了屬於自己的舞台。

李嘉文苦學口音終圓荷里活夢。(ig@jessess)

李嘉文棄安穩赴美尋夢。(ig@jessess)