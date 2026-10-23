謝天華被偶遇臉上變化驚現老態　獲食客送國酒曾醉後亂性轟動一時

現年59歲的謝天華效力無綫多年，由舞蹈員跳到成為劇集男主角，期間演過多套受歡迎劇集，當中最經典一定是他在劇集《神鎗狙擊》一幕「單手攀石傾電話」，以及《學警狙擊》飾演的「Laughing哥」梁笑棠，後者更令他奪得「最佳男配角」，攀上事業高峰。近年謝天華雖然已減少拍戲拍劇，但他與張智霖、陳小春、梁漢文、林曉峰、周柏豪和吳卓羲演出的綜藝節目《大灣仔的夜》在內地大受歡迎，撈得風生水起，由綜藝、商演到演唱會工作機會不絕，人氣依舊。不過，謝天華近年外貌狀態經常成為網民熱議話題，早前更曾被指面容浮腫、蒼老憔悴。到近日，他在都江堰食飯時被網民野生捕獲，合照更被指見老人斑，引起網民熱議。

謝天華在劇集《神鎗狙擊》一幕單手攀石傾電話，至今仍令觀眾非常難忘。（《神鎗狙擊》截圖）

謝天華效力無綫多年，由舞蹈員跳到成為劇集男主角！（截圖）

「大灣仔」這個牌頭，令謝天華等人在內地撈得風生水起。（微博@大灣仔的夜）

謝天華之前曾參演網劇《絕命法官》。（陳順禎 攝）

野生捕獲謝天華 網民指臉上疑現老人斑

近日，有網民在社交平台曬出於成都市都江堰一間人氣餐廳野生捕獲謝天華的合照，並以「我的Laughing哥呀，天吶，幸福來得太突然！」為題發文，興奮表示：「今天來吃飯竟然偶遇了laughing哥，他真的好好啊，聲音好溫柔。我問他可不可以拍照，他說可以呀，然後他還主動說我們自拍吧，還是他拿著拍的，太開心啦。竟然在都江堰的一個飯店偶遇，他們還是很會找吃的。這麼偏的都找到。太幸運了，今天我就是上帝的寵兒，馬上去買彩票。」

謝天華早前與「Derek娛樂博主」合照，蒼老了不少。(Derek娛樂博主@小紅書)

謝天華飾演「Laughing哥」一角深入民心。（劇集截圖）

謝天華被集郵，面上「變化」惹熱議。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

從曝光的照片可見，謝天華頭戴Cap帽、身穿灰色連帽衛衣及白色T恤，一身休閒打扮。雖然早前曾被指狀態欠佳，但今次合照中，謝天華精神紅潤飽滿，面色相當不錯，狀態明顯回升。網民大讚：「哇，拉菲哥好帥啊」、「典型的非帥哥魅力男」，博主透露：「現實超溫柔，看到他帶孩子也超有耐心。慢慢的哄著小朋友」。

博主透露謝天華對小朋友很溫柔。（微博圖片）

然而，眼利的網民卻將焦點放在謝天華的面部細節上。有網民留言問道：「我之前一直以為他的痣是黏上去的」，隨即引來其他粉絲回覆解釋：「歲月催人老啊，那是老年斑，事先聲明：我最喜歡謝天華。」指出其臉上疑出現了老人斑，感嘆歲月不饒人。

謝天華在娛樂圈中是出了名的愛酒之人。（小紅書圖片）

博主投其所好送國酒

博主更透露，謝天華今次是一家人來遊玩，自己在吃飯時一直偷瞄對方，最後更忍不住送了對方一瓶當地的國酒。事實上，謝天華在娛樂圈中是出了名的愛酒之人。每逢相約朋友外出飯聚，席間必定會喝酒助興，過往更常以「不醉無歸」為宗旨，過往多次被拍到在聚會期間喝得大醉，更不時醉到腳步不穩，需要兩、三位朋友在旁扶著離場。

曾醉擁監製兼「酒後亂性」咀嘴

最經典的一幕莫過於2009年TVB劇集《學警狙擊》舉行結局宴時，憑「Laughing哥」一角爆紅、事業爆升的謝天華心情大好，在現場暢飲一番後喝得醉醺醺。出門口時由男助手扶著，期間不僅見人就攬，更一度「酒後亂性」，雙手死死捉住監製黃偉聲的臉頰當眾咀嘴，令在場眾人無不驚愕。

謝天華試過被拍到醉後狂攬索女，幸而太太李天恩（Tina）大方原諒。（陳順禎 攝）

曾夜店攬索女 獲太太大方原諒

除了咀嘴監製，謝天華亦曾試過被傳媒拍到醉後在夜店狂攬索女，新聞轟動一時。幸好當時太太李天恩（Tina）對他無限包容，選擇大方原諒，謝天華亦曾「飲」出禍，同於2009年因醉駕判囚六周緩刑，停牌年半及罰款近萬元，事後他亦以過來人身份提醒大家飲酒不要越界，以免累人累己。