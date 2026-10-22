辦公室劇后｜梁嘉琪自嘲食唔肥為演出竟瘦5磅 劉雅麗：難聽過粗口

舞台劇《辦公室劇后》即將於灣仔藝術中心上映，演員劉雅麗、梁嘉琪、妹頭（盧頌恩）及霞姐（張錦霞）今日（22/10）於現場進行拜神儀式及總綵排。四人接受《香港01》訪問，大談開演前的緊張心情及幕後趣事。

舞台劇《辦公室劇后》即將於灣仔藝術中心上映，演員劉雅麗、梁嘉琪、妹頭（盧頌恩）及霞姐（張錦霞）今日於現場進行拜神儀式及總綵排。（吳子生攝）

眾人祈求舞台劇演出順利。（吳子生攝）

（左起）梁嘉琪、劉雅麗、妹頭、霞姐接受《01娛樂》訪問。（吳子生攝）

劉雅麗坦言距離正式開演越近，壓力便越大，更透露自己緊張到要吃安眠藥才能入睡：「我平時唔食㗎，但昨晚大字形躺在床上一個小時都瞓唔到，唔得，真係要食安眠藥，一食完就即刻瞓到。平時唔依賴，但面對做嘢壓力嘅時候冇辦法。」

劉雅麗因為舞台劇操心而導致情緒緊張，需要服用安眠藥才能入睡。（吳子生攝）

同場的梁嘉琪則透露自己原本以為沒有壓力，直到磅重時才發現自己消瘦不少：「我原本覺得自己應該唔係好緊張，點知返到去磅重嘅時候，發覺呢兩個月我瘦咗5磅！但其實我係有Keep住食嘢。」旁人笑指她食量驚人，劉雅麗更打趣道：「呢句係難聽過粗口啊！佢嗰啲食量你唔好以為佢唔瘦，我成日見佢食肉絲炒麵，整碟清晒！好似好食得咁。」梁嘉琪笑言以為自己沒瘦，原來壓力全反應在身體上，更笑稱：「我一個星期打三次羽毛球都冇瘦過！」

梁嘉琪則透露自己原本以為沒有壓力，直到磅重時才發現自己消瘦不少：「我原本覺得自己應該唔係好緊張，點知返到去磅重嘅時候，發覺呢兩個月我瘦咗5磅！」旁人笑指她食量驚人，劉雅麗更打趣道：「呢句係難聽過粗口啊！」（吳子生攝）

至於妹頭及霞姐方面，妹頭表示自己是第一次參與舞台劇演出，目前心態尚算放鬆：「可能未試過做舞台劇，所以未Feel到嗰種緊張。有嘢食或者有啲好嘢飲就OK，同埋第一場好多自己熟嘅朋友嚟睇，好似安心啲。」霞姐則透露大家在後台各有減壓妙招，除了不斷食嘢之外，還會大唱廣東歌及台語歌來抒發情緒。

妹頭表示自己是第一次參與舞台劇演出，目前心態尚算放鬆：「可能未試過做舞台劇，所以未Feel到嗰種緊張。有嘢食或者有啲好嘢飲就OK，同埋第一場好多自己熟嘅朋友嚟睇，好似安心啲。」（吳子生攝）