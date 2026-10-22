郭晶晶媽媽驚現金鐘平民服裝店掃貨　滿頭白髮打扮樸素：體質很好

現年45歲的郭晶晶出生於河北保定普通家庭，靠天資及不懈努力在奧運為國家贏得多項奧運會三米板金牌，被譽為「跳水皇后」。她自2012年嫁給霍英東長子嫡孫霍啟剛後，正式升格為「百億霍家少奶」。而郭晶晶父母亦曾被發現南下來港照顧郭晶晶與霍啟剛三名子女，郭晶晶媽媽作風打扮低調，近日有人在社交平台分享見到郭晶晶媽媽行大眾連鎖服裝店的影片，十分貼地。

郭晶晶霍啟剛在2012年結婚。（郭晶晶微博圖片）

郭晶晶極具親和力。（微博圖片）

郭晶晶媽媽驚現金鐘行大眾服裝店

日前有網民上載影片，影片中一名頭髮花白的女士正在服裝店挑選服裝，身邊跟著一位同樣上了年紀的女士。而影片中女士紥起花白的頭髮，戴上口罩，穿上白色長褲，穿著簡單隨意不失優雅。而她的外型和打扮與兩年前網民在機場偶遇郭晶晶媽媽的樣子幾乎一模一樣！網民透露該段影片於上月在金鐘所拍，更激讚對方「太樸素」。有人亦讚郭晶晶媽媽「看着體質很好」、「有其母必有其女樸素的人生」。

郭晶晶同女兒踩單車。（小紅書圖片）

郭晶晶湊女。（小紅書）

郭晶晶被譽為「最貼地的豪門新抱」

郭晶晶傳承樸素家風，與霍啟剛被封為「最貼地豪門夫妻」。雖然夫家在香港政商界有頭有臉又有錢，家族背景極為顯赫，但郭晶晶多年來甚少以昂貴奢侈的浮誇扮相示人，不時被發現行平民商店，穿平價鞋子，親自湊小朋友行走街頭飲珍珠奶茶，因而深得大眾喜愛，更被譽為「最貼地的豪門新抱」。

郭晶晶媽媽金鐘行服裝店。（小紅書）

她與郭晶晶一樣作風貼地。（小紅書）

郭晶晶媽媽挑選衣服。（小紅書）

郭晶晶媽媽獲讚體態極佳。（小紅書）

郭晶晶母女獲讚樸素。（小紅書）

網民留言討論。（小紅書）

郭晶晶的大仔霍中曦及女兒霍中妍各自孭着背囊，當中霍中曦的背囊印有中國國旗及奧運五環，還掛上一家五口全家福的鎖匙扣，兩兄妹有傾有講。（小紅書圖片）

霍中妍還從後攬住哥哥，可見兩人感情深厚。（小紅書圖片）

霍中曦同霍中妍合力幫婆婆搬行李，相當乖巧。（小紅書圖片）