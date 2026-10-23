歐倩怡單身生活極慳家　食超平價壽司與郭晉安富貴生活成強烈對比

「視帝」郭晉安與歐倩怡（Cindy）於2024年5月無預警宣布離婚，結束長達18年的婚姻關係。回復單身後的歐倩怡積極自力更生，不僅考獲營養師資格，更宣告重返幕前。搬離昔日大埔獨立屋愛巢的她，除了要親自租屋面對昂貴租金外，更曾公開坦言「真係等錢使」。近日她曬出與友人出外用餐的合照，地點竟是主打平價的大眾化壽司店，生活非常貼地！

46歲的歐倩怡保養得宜，歲月未有她臉上留下痕跡。（IG@cindyauau）

歐倩怡積極工作。（邱愛霖 攝）

重回單身生活極貼地 素顏級膚質狀態保養得宜

在歐倩怡分享的最新近照中，身穿白色上衣的她染了一頭金棕色長髮，保養得宜。相中的她對著鏡頭擺出勝利手勢（V字手勢）並微笑打卡，皮膚緊緻光滑、面色紅潤，神采奕奕完全看不出已是兩子之母，整體狀態相當不錯。

值得注意的是，她與友人用餐的地點並非高級日式料理店，而是遍佈全港的連鎖平民壽司店。背景可見店內擺放著不少平價定食與宣傳海報，生活作風相當親民且接地氣，展現出離婚後自給自足、踏實自在的生活態度。

昔日豪宅！（IG/@onjai109）

太貼地！（IG/@cindyauau）

賣車慳錢改搭地鐵 坦承要交租「等錢使」自食其力

重回單身後的歐倩怡隨即搬離昔日大埔獨立屋愛巢，自力更生展開新生活。淡出幕前多年的她除了要親自租屋面對昂貴租金外，更公開坦言「真係等錢使」。為了改善財政狀況及節省開支，歐倩怡生活上變得非常節儉。她透露自己已經將私家車賣出以減少日常養車開支，平時出行改搭地鐵等公共交通工具，生活作風轉為極度貼地。

歐倩怡考取英國營養師牌照後積極分享健康和運動知識。（IG@cindyauau）

相反，前夫郭晉安的生活則依然富貴風騷。手持多個物業兼公司上市的他，身家被指高達5億港元。回復單身後的安仔早已過着「上岸」的生活，除了偶爾拍劇純粹為興趣外，閒時更與藝人網球隊（A TEAM）打波，又不時飛往英國探望留學的兒子，享受天倫。兩人在離婚後的財政狀況與生活形態，可謂形成極大對比！

郭晉安倫敦街頭被捕獲！（小紅書截圖）

郭晉安與兒子郭令山一齊探索7,500呎的總統套房。（IG@onjai109）

玩上流運動。（IG@guruhung）