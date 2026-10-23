徐子淇靚爆現身台上挽手前Dior總監　李家誠緊隨禮讓太太做好老公

現年43歲的徐子淇，於2006年與恒基兆業主席兼董事總經理李家誠結婚後淡出娛樂圈。擁有英國倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science，簡稱LSE）傳理學碩士的她婚後並未過著奢華的少奶奶生活，反而將重心轉投於慈善界，並為家族事業盡一分力。恒基旗下中環新海濱矚目項目「Central Yards」日前宣布，迎來Dior前男裝總監Kim Jones個人品牌的全球首間旗艦店。恒地聯席主席李家誠與太太徐子淇一同現身支持。活動上徐子淇在台上與Kim Jones並排行，李家誠低調走在後面，相當禮讓太太。

恒地聯席主席李家誠與太太徐子淇一同現身支持Dior前男裝總監Kim Jones個人品牌的全球首間旗艦店。（IG@cathy_chui_official）

徐子淇高貴打扮現身。（IG@cathy_chui_official）

徐子淇十分靚女。（IG@cathy_chui_official）

徐子淇為家族事業盡一分力。（IG@cathy_chui_official）

徐子淇挽Kim Jones手現身 李家誠緊隨其後禮讓太太

日前有網民在社交平台分享一段徐子淇李家誠與Kim Jones走在台上的片段。徐子淇一頭金髮，穿上一襲抹胸黑色長裙，高貴優雅不失時尚。三人手持香檳慶祝旗艦店開張，徐子淇挽住Kim Jones的手臂快步走在前面，兩人談笑風生，而李家誠則穿上西裝緩緩跟在後面，讓太太主力招呼Kim Jones，展現紳士禮讓風度。

徐子淇挽Kim Jones手走在台上。（小紅書）

兩人談笑風生。（小紅書）

李家誠禮讓太太行先，他緊隨其後。（小紅書）

徐子淇好靚。(thread圖片)

徐子淇及李家誠親自落場打點其藝術項目。(thread圖片)

有網民偶遇徐子淇及李家誠兩夫婦現身展館並試造型。(thread圖片)

徐子淇肌膚吹彈可破。(thread圖片)

徐子淇的老公李家誠亦有到場試戴飾物更笑得很開心，還跟藝術家合照。(thread圖片)

恒基兆業地產集團主席李家誠（中）及太太李徐子淇（右）探訪多名獨居長者，在佳節傳遞祝福和社會關懷。（恒基地產圖片）