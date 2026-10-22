盧巧音發文怒轟「周生你都幾肉酸」再急刪文　矛頭疑指向周啟生？

現年65歲、有「樂壇判官」之稱的音樂人周啟生，繼早前先後點評楊千嬅、MIRROR、林家謙、陳蕾等多位藝人後，近日再度在個人Facebook上載一張天后王菲的素顏照，相中的王菲疑似未有經過修圖（P圖），面部略顯鬆弛且皺紋明顯，周啟生聲稱：「我甚至連呢個人係邊個都唔知」。

周啟生鬧完一個又一個歌手。（資料圖片/葉志明攝）

周啟生貼王菲黑圖，並表示：「我甚至連呢個人係邊個都唔知。不過覺得幾特別，別無他意！」（Facebook/@周啟生 Dominic Chow）

盧巧音發文：周生你都幾肉酸

向來敢言的歌手盧巧音（Candy）昨晚（10月21日）在Threads寫下一句：「周生你都幾肉酸」。據報道指，盧巧音帖文引來不少網民留言：「對住佢只能夠引用返佢嗰句蝦蝦大笑，一笑置之」、「任何紅過佢嘅歌手都睇唔順眼」、「佢好小氣又 cls，上次串親佢即刻封咗我」。事隔一晚，今早（10月22日）Candy 再留言，指出不屑周生所為的原因：「基本禮儀基本尊重都無，男人老狗做 D 咁 below quality 嘅嘢，邊個會尊重你。」有人問：「想知邊方面肉酸？」Candy答：「方方面。」

盧巧音昨晚（10月21日）在Threads寫下一句：「周生你都幾肉酸」。（葉志明 攝）

有人跟她透露：「幾年前資助過周生」，盧巧音則回覆對方：「嗰陣係幫其他樂手，都唔係淨係幫佢，自此之後就算 x 咗啦！」今日下午盧巧音選擇刪除帖文，網民見狀問：「講事實，都唔使 delete。」盧巧音則表示：「No need to be occupied by him la.」

盧巧音留言。（Threads圖片）