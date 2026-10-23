鄧兆尊再爆「集郵女星」線索　親睹富豪送妻招呼朋友

鄧兆尊近年頻頻在節目中爆料，不時揭開演藝圈以及富豪圈的暗黑秘聞。鄧兆尊再度大開殺戒，為日前在網上節目《男人萬歲》上引起熱議的「集郵女星」話題加碼提供關鍵線索，除了一口氣幫幾位無辜被猜測的視后級女星洗脫嫌疑外，更自爆曾親眼目睹富豪將妻子「送畀朋友招呼」，驚人內幕震撼不少網民！

鄧兆尊早前驚爆演藝圈存在頂級「集郵女星」。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

陳煒表示私下與鄧兆尊沒任何聯絡。（IG@alicechanwai）

幫佘詩曼伍詠薇澄清 爆「集郵女星」專攻男主角

早前圈中傳出有「集郵女星」狂獵男藝人，多位花旦包括佘詩曼、伍詠薇及陳煒等均不幸成為網民猜測的「嫌疑人」。對此，鄧兆尊在YouTube節目《3寶Channel》中替好友平反，斬釘截鐵表示：「我都唔識關之琳，阿佘係男仔，係兄弟，佢自己私底下同邊個拍拖我唔理，我唔清楚，我唔會過問。伍姑娘只係講嘢大癲大肺，佢係一個細路女，真人好怕醜㗎，我同伍姑娘冇合作過，只不過係 friend，但係佢講嘢好似好大癲大肺，好似咩都冇所謂嘅人，實際上你行埋佢哄吓佢，佢都畀你嚇死。你記住啦，通常做得出嘅人，唔會成日擺喺把口講，我同陳煒完全唔識。」

鄧兆尊笑言：「其實好小事， 我唔會再講，一講就穿喇。你想知嘅睇返吳君如講過啲嘢，好多佢都講過出嚟，我講啲所有嘢，好多喺圈內已經唔係秘密嘅秘密嚟㗎喇。」他又回應網民問題指，澄清不關葉璇事。

否認是佘詩曼。（許育民 攝）

更不是伍詠薇 。（盧振輝攝）

澄清不關葉璇事！（小紅書@葉璇）

親睹名人富豪暗黑遊戲 「送老婆畀朋友招呼」

除了演藝圈風流史，出身名門兼長年活躍於富豪圈的鄧兆尊，更爆出極度震撼的豪門秘辛。他透露，外界以為豪門深似海，其實部分有錢人的「遊戲規則」非常離奇。他坦言曾親眼目睹有圈中名人富豪，為了鞏固商業利益或拉攏關係，竟大方安排自己的妻子去「招呼」生意夥伴或好友：「我都成日講啦，你有冇見過啲有錢人，特登攞個太太出嚟，畀啲朋友招呼㗎？我見過，我知道。佢仲要坐喺度食雪茄，問得唔得？掂唔掂呀？你記住一樣嘢，好多呢個世界你諗唔到嘅嘢，你唔發生，唔代表唔會喺人哋身上發生。」

鄧兆尊斬釘截鐵澄清，指「集郵女星」絕非佘詩曼或伍詠薇。（YouTube截圖）

身為「現代韋小寶」的鄧兆尊見盡大風浪，坦言富豪圈的荒誕遊戲規則早已見怪不怪。（YouTube截圖）

兆尊驚爆富豪圈暗黑秘辛，指曾親眼目睹有富豪安排妻子「招呼」好友。（YouTube截圖）

鄧兆尊形容當時情景時直言相當震撼：「喺佢哋個圈子入面，呢啲叫『資源共享』或者叫『極致招待』，上到去某個層次，真係乜嘢匪夷所思嘅事都會發生。」 兆尊笑言自己早已見怪不怪，更奉勸外界不要以正常人思維去看待富豪圈的荒誕日常。