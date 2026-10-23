李秀滿新女團A2O LITE 13歲盛艾敬被指無禮貌　父母欠薪惹退團潮

由前SM娛樂創辦人李秀滿另立門戶「A2O Entertainment」打造的新女團「A2O LITE」，其年僅13歲的中國籍成員盛艾敬近日捲入極大爭議。她在音樂節目謝幕時，因蹲下處理靴子魔術貼而未即時向現場前輩鞠躬，過程被剪輯成數秒短片在網上瘋傳，遭韓國網民狠批「欠缺舞台禮儀」並發起要求退團。然而，完整片段曝光後，證實事件屬一場誤會，但加上其父母被揭拖欠近345萬元人民幣（下同）薪酬，令風波進一步升溫。



前SM娛樂創辦人李秀滿打造的新女團「A2O LITE」，其年僅13歲的中國籍成員盛艾敬近日捲入極大爭議。（YouTube@Mnet K-POP）

前SM娛樂創辦人李秀滿打造新女團「A2O LITE」。（SM ENT.）

數秒片段遭剪頭去尾 完整影片證隨後有補行禮

盛艾敬（2013年4月生於北京）是A2O LITE隊中年紀最小的成員（韓語音譯俗稱「忙內」，意指隊中年紀最小的老么）兼主舞，曾獲2024年WOD世界舞蹈大賽中國總決賽青少年組冠軍。團體於10月12日在韓國一山KINTEX舉行出道Showcase，出道曲《NEON》推出約29小時即登上韓國主要音樂榜單Melon TOP100。

盛艾敬（2013年4月生於北京）是A2O LITE隊中年紀最小的成員之一（韓語俗稱「忙內」）兼主舞。（YouTube@Mnet K-POP）

A2O LITE於10月12日在韓國一山KINTEX舉行出道Showcase，出道曲《NEON》推出約29小時即登上韓國主要音樂榜單Melon TOP100。（YouTube@Mnet K-POP）

爭議源於日前一個音樂節目舞台的謝幕環節。當時其他成員站定並向前輩鞠躬致意，盛艾敬則因舞鞋魔術貼鬆開而蹲下整理，起身後隨即順著音樂繼續跳舞。有網民將這段數秒畫面剪輯上載，指責其缺乏職業素養。據多方網絡完整片段顯示，盛艾敬在處理好舞鞋後，隨即分別向不同方向的前輩鞠躬並揮手致意，被抹去的恰好是這幾秒關鍵畫面。

盛艾敬的鞠躬爭議源於日前一個音樂節目舞台的謝幕環節。（微博@劇綜班主任視頻截圖）

盛艾敬在處理好舞鞋後，隨即分別向不同方向的前輩鞠躬並揮手致意，被抹去的恰好是這幾秒關鍵畫面。（微博@劇綜班主任視頻截圖）

目前網絡輿論對於盛艾敬的鞠躬爭議呈現高度分化。（微博@劇綜班主任）

父母拖欠薪金被禁高消費 家庭債務遭捆綁攻擊

據了解，盛艾敬父母名下的「北京索菲思教育科技有限公司」因長期拖欠員工薪金累計約345萬元，其母張靜已被法院下達限制消費令（俗稱「限高」）。部分網民將家庭債務與盛艾敬的舞台表現捆綁，甚至出現「人品隨母親」等攻擊性言論，發起要求其退團的聲浪。

盛艾敬父母名下公司被法院強制執行逾345萬元，其母遭下達限制消費令。（小紅書截圖）（小紅書圖片）

網絡輿論極化 經紀公司暫未回應

目前網絡輿論呈現高度分化，支持恪守規矩的網民認為，韓國演藝圈極度重視前輩禮儀，舞台謝幕屬基本職業道德；但亦有大量理性聲音指出，不應以數秒片段斷章取義，更不應將父母的商業債務強加於一名13歲的未成年新人身上。截至目前，A2O Entertainment及李秀滿方面尚未就事件作出官方回應，但盛艾敬母親張靜已公開發表致歉信，承認經營陷入困境導致欠債，並承諾負起全責，懇請外界勿牽連未成年女兒。

A2O Entertainment及李秀滿方面尚未就事件作出官方回應。（YouTube@ALL THE K-POP）